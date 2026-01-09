元ＳＫＥ４８でタレントの松井珠理奈が９日までにＳＮＳを更新。結婚したボーイズグループ「ＢＯＹＳ ＡＮＤ ＭＥＮ」の辻本達規とのツーショットを公開し、改めて結婚報告をした。

自身のインスタグラムに夫婦の和装姿を披露。松井は「この度 辻本達規さんと結婚致しました」と書き出すと、「取材にお越しいただいたメディアの皆様 温かく見守ってくださったファンの皆様 ＢＯＹＳ ＡＮＤ ＭＥＮのメンバーさんや事務所の皆様 そしてファンの皆様にも感謝の気持ちでいっぱいです 本当にありがとうございます！！ 祝福のメッセージをくださった４８グループのメンバーや先輩方、そして秋元先生にも感謝しております」と感謝の言葉をつづった。最後に「大好きな地元東海地方を拠点に全国へ笑顔や元気をお届けできるよう活動していきたいという気持ちはこれからもずっと変わらないので応援していただけると嬉しいです！ ２０２６年もよろしくお願いします 皆様がうまくいく年になりますように」と記し、「＃キャンプ婚 ＃ドラ婚ズ ＃モノノフ婚 ＃１７婚」とハッシュタグで締めた。

この投稿に元ＡＫＢ４８の高橋みなみからは「おめでとう！末永くお幸せに」や篠田麻里子からは「おめでとう 素敵な２人 珠理奈をよろしくお願いします。」など著名人から祝福コメントを寄せられている。