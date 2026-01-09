ダービー馬がまさかのダート競走登録にＳＮＳでは驚きが広がっている。昨年の日本ダービーを制したクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）を所有するサンデーサラブレッドクラブが９日、ホームページでドバイワールドカップデー２競走の登録を発表した。

クロワデュノールが予備登録したのは、ドバイ・ワールドＣ・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場、ダート２０００メートル）と、同日のドバイ・シーマクラシック・Ｇ１（芝２４１０メートル）の２競走。芝適性を考慮すれば、同日にドバイ・ターフ・Ｇ１（芝１８００メートル）も控えているが、１着賞金６９６万ドル（１０億９２８９万５２０円、ＪＲＡレート１ドル＝約１５７・０４２５円）を誇るダートＧ１を視野に入れた二刀流の登録に踏み切った。

昨年のダービーを制したクロワデュノールは昨秋が海外遠征初戦のプランスドランジュ賞・Ｇ３で勝利を飾ったが、本番の凱旋門賞では１４着に惨敗。帰国初戦となったジャパンＣは最終追い切り後に出走にゴーサインを出したものの、４着に敗れている。その後は外厩のノーザンファームしがらきで調整されている。

今回の登録にＳＮＳでは「今年は国内専念すべきだべ」「どんな走りを見せてくれるかワクワク！」「この２つならシーマ行って欲しい」「ターフには登録せんねんや」「シーマならまだしも」「ターフは選択肢からなしか」「ダート走るの？」「流石に走らせないと思う」「大阪杯出てよ」「国内で見たいんですがね」「ダート走らせる可能性あんの？」「まさか次走ドバイＷＣなのか？」などの反応が寄せられている。