timelesz¸¶²Å¹§¡¢Snow ManÌÜ¹õÏ¡¤Ë¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×¹ç³ÊÅÁ¤¨¤¿ºÝ¤ÎÈëÏÃ¡ÖÌµ¸À¤Î»þ´Ö¤¬15ÉÃ¤¯¤é¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/09¡Ûtimelesz¤Î¸¶²Å¹§¤¬¡¢1·î9ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ªÃë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡ÊËè½µ·î¡Á¶âÍË¤Ò¤ë11»þ50Ê¬¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ötimelesz project -AUDITION-¡×¡Ê¥¿¥¤¥×¥í¡Ë¤Î¹ç³Ê¤òÅÁ¤¨¤¿ºÝ¤ÎSnow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤ÎÈ¿±þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥ÎÌÜ¹õ¤ÈÆ±´ü¡¦timelesz¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸ø³«¤·¤¿Ì©Ãå¥Õ¥©¥È
¤«¤Ä¤Æ¥¸¥å¥Ë¥¢Æâ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë±§ÃèSix¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¸¶¤ÈÌÜ¹õ¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×¤Î¹ç³Ê¤òÌÜ¹õ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¸¶¤Ï¡ÖÌÜ¹õ¤Ï±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«ÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ËÍ¤ÏÆ±´ü¤Ê¤Î¤â¤¢¤Ã¤ÆºÇ½é¼õ¤«¤Ã¤Æ¤âÊó¹ð¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£2·î5Æü¤Ë¤Ïtimelesz¤Ø¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸ø¼°È¯É½¤Ï2·î15Æü¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î10Æü´Ö¤ÏÌÜ¹õ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ã¯¤Ë¤âÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¸¶¤Ï¡ÖÌÜ¹õ¤À¤±¤Ë¤Ï¤È¸À¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡ÊÈ¯É½¤Î¡ËÅöÆü¤ÎÄ«¤ËÅÅÏÃ¤Ç¡Ø¼Â¤Ï·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¸À¤Ã¤¿¤éÅÅÏÃ¤«¤é¥°¥¹¥°¥¹Ê¹¤³¤¨¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤é¡Ö¤¢¤Ä¡Á¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÌÜ¹õ¤ÏÅÅÏÃ±Û¤·¤Ç¸¶¤Î¹ç³Ê¤òÊ¹¤µã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡ÖÌµ¸À¤Î»þ´Ö¤¬15ÉÃ¤¯¤é¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¸¶²Å¹§¡¢¸ø¼°È¯É½¤Î10ÆüÁ°¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿
