Mrs. GREEN APPLE 大森元貴 30歳を迎える節目の決意を語る「『ちょっと忙しくて…』を言い訳にしちゃっていた部分があると思うので」
3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。2026年最初の放送となった1月5日（月）の放送では、ミセスにとっての新たなフェーズ、新章「フェーズ3」の新たなフェーズの幕開け、そして新年の恒例行事である「書き初め」がおこなわれました。
――2026年一発目の「ミセスLOCKS!」ということで、SCHOOL OF LOCK!の恒例行事“書き初め”を披露しました。まず、最初に披露した藤澤の書き初めは「内側」。
藤澤は、昨年末にトレーニングに過度に没頭していた時期があったと言い、大森から「さすがにやりすぎじゃない？」と心配されるほどだったと明かします。
大森は「体が大きくなってきて、衣装さんが困っていたんですよ！」と当時の現場の裏側を暴露。これを受け、藤澤は「大事なのは（外側だけでなく）内側かも」と思い至ったと言い、インナーマッスル（体幹）を鍛えること、そして自分自身の内面を磨くという2つの意味を込めて「内側」という言葉を選んだと語りました。
――続いて、大森の書き初めは……!?
大森：僕、大森元貴が書いたのは、こちらです！ どん！
（大森先生、自分の書き初めをみんなに見せる）
大森：運動！
若井・藤澤：おお〜!!
藤澤：あ、でも！ まあまあまあ一緒っちゃ一緒じゃない!?
大森：俺は別に思想じゃないけど（笑）。なんかもう普通に動かさなきゃまずいなって！
若井：本当にわかるわ！
大森：頭ばかり動かしてたのが続いてるので。
藤澤：いやー、そうなるよね！
大森：そうです！ だし、30歳になる年ですから！ 私と若井は。
藤澤：たしかにそうだ！
大森：だから、ちょっと体を動かすとかっていうのも視野にちゃんと入れて……まあ、以前はできてましたけどね！ ちょっと忙しくてっていうのを言い訳にしちゃっていた部分があると思うので！
藤澤：なるほどね！ 元貴的にはそう思うんだね。
大森：いやいや、みんな的にね！
藤澤：あぁ、すみません……（笑）。
――番組では他にも、若井の書き初めを発表する場面もありました。
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
Mrs. GREEN APPLE 大森元貴
藤澤の書き初め「内側」
大森の書き初め「運動」
（写真左から）Mrs. GREEN APPLE 藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
