宮世琉弥 2026年の目標を宣言！ 昨年の目標『後ろを見ない』からの変化とは？「たくさん働いて、みなさんを元気にしたい」
俳優、シンガーソングライターの宮世琉弥（みやせ・りゅうび）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 宮世LOCKS!」（毎週水曜23:08頃〜）。1月7日（水）の放送では、2026年最初の授業ということで、新年恒例の「書き初め」をおこない、今年の抱負を語りました。
――昨年の書き初めでは「後ろを見ない」「自分の美を大切に」という強い決意を込めた言葉を綴っていた宮世。俳優としてもさらなる飛躍が期待される2026年、彼が真っ白な紙に記した言葉とは？
＜宮世琉弥からのメッセージ＞
生徒のみなさん、こんばんは！ 2026年、あけましておめでとうございます。“美”を追求する（りゅ）美術の講師、宮世琉弥です！
1月に入ってもう1週間経っちゃいました！ あっという間ですね。今日は新年一発目の宮世LOCKS!ということで、SCHOOL OF LOCK!の恒例行事、書き初めをしていきたいと思います！
去年どんなことを書いたかと言いますと……まず1個目は「後ろを見ない」。強い言葉ですね。そして、「自分の美を大切に」と。今年はどうしようかな……いきます！
（墨をつけ、筆を走らせる宮世）
今回はいろんな思いを込めて、シンプルに“働く”と書きました！ たくさん働いて、みなさんを元気にしたいなっていうのが今年の目標なので。ありがたいことに、今年もう仕事がけっこう入っているということで、たくさん稼働するんですよ！ みなさんにはたくさん会いに行きたいですし、作品もたくさん撮るので、楽しみにしてほしいなという思いを込めて書きました！ 今年も宮世琉弥をよろしくお願いします!!
このラジオを聴いているみなさんも、書き初めはしなくても大丈夫なので、自分の頭の中で今年の目標を考えてみてください！
――番組では他にも、プライベートの目標として別の「書き初め」を発表し、2026年の私生活での展望を明かす場面もありました。
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
パーソナリティの宮世琉弥
――昨年の書き初めでは「後ろを見ない」「自分の美を大切に」という強い決意を込めた言葉を綴っていた宮世。俳優としてもさらなる飛躍が期待される2026年、彼が真っ白な紙に記した言葉とは？
生徒のみなさん、こんばんは！ 2026年、あけましておめでとうございます。“美”を追求する（りゅ）美術の講師、宮世琉弥です！
1月に入ってもう1週間経っちゃいました！ あっという間ですね。今日は新年一発目の宮世LOCKS!ということで、SCHOOL OF LOCK!の恒例行事、書き初めをしていきたいと思います！
去年どんなことを書いたかと言いますと……まず1個目は「後ろを見ない」。強い言葉ですね。そして、「自分の美を大切に」と。今年はどうしようかな……いきます！
（墨をつけ、筆を走らせる宮世）
宮世が披露した書き初め「働く」
今回はいろんな思いを込めて、シンプルに“働く”と書きました！ たくさん働いて、みなさんを元気にしたいなっていうのが今年の目標なので。ありがたいことに、今年もう仕事がけっこう入っているということで、たくさん稼働するんですよ！ みなさんにはたくさん会いに行きたいですし、作品もたくさん撮るので、楽しみにしてほしいなという思いを込めて書きました！ 今年も宮世琉弥をよろしくお願いします!!
このラジオを聴いているみなさんも、書き初めはしなくても大丈夫なので、自分の頭の中で今年の目標を考えてみてください！
――番組では他にも、プライベートの目標として別の「書き初め」を発表し、2026年の私生活での展望を明かす場面もありました。
＜番組概要＞
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11681
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11681
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/