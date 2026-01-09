12日(月・祝)は成人の日ですが、日本海側を中心に大雪のおそれがあります。晴れる太平洋側も、風が強く吹きそうです。成人式は、強い風が吹いても崩れない髪型がよいでしょう。また、列車や飛行機など、公共交通機関のダイヤが乱れる可能性もあります。成人式に出席の際は、早めの行動を心がけるとよさそうです。人生一度のイベントが、思い出に残ることを願っています。

12日(月・祝)強風対策を

11日(日)から12日(月・祝)の昼間にかけて、日本付近は、西高東低の冬型の気圧配置で強い寒気が流れ込む見込みです。

12日(月・祝)は、日本海側で大雪になる所があり、積雪が増えそうです。太平洋側は広く晴れますが、関東北部や東海、近畿、四国では、朝まで雪が降る所があるでしょう。また、全国的に風が強く吹きそうです。



成人を迎える方、家族の皆さんへ

おめでとうございます!

雪の地域では、いつも以上に早めの行動を心がけてみてください。

髪型は強い風が吹いても大丈夫なように、しっかりと固め、髪飾りはしっかりととめておきましょう。スプレータイプの整髪剤のほかに、スティックタイプの整髪剤は前髪をキープするのに役にたちます。

また、バッグには小さな鏡を入れておき、写真撮影の際は風で髪型が崩れていないか確認するとよさそうです。空気が乾燥しますので、リップクリームやハンドクリームなど保湿も心がけましょう。

一生に一度の成人式での思い出の写真が、綺麗に残りますように。

日本海側は警報級の大雪 ふぶく所も

日本海側は雪が続き、大雪になる所があるでしょう。また、風が強くふぶく所がありそうです。急に見通しが悪くなるおそれがあります。太平洋側も関東北部や東海から四国にかけて雪が降り、日中も雪が積もっている所がありそうです。



車の運転に気を付けることはもちろん、列車や飛行機など公共交通機関の運休やダイヤが乱れるおそれがあります。成人式に出席のために帰省される方もいるかと思いますが、最新の情報を確認し、早めに行動するようにしてください。



また、なれない振袖での雪道、転ばないように、歩幅を狭く、足の裏全体をつけて歩くことを意識しましょう。下駄や草履での雪道は危ないかもしれませんので、できればブーツがよさそうです。革靴も雪道は滑りやすいので、いつも以上に注意が必要です。成人式の会場までは履きなれた靴で移動し、会場で靴を履き替えるのも一つの方法です。

全員がけが無く、成人をお祝いできることを願っています。

朝は路面の凍結に注意

朝の最低気温は氷点下の所が多く、東京は0度の予想です。

日本海側や、太平洋側の峠道は降り続く雪で、路面に積もった雪が固まっていたり、除雪後の道がうっすら凍っている可能性があります。

着付けや晴れ着の準備のために、なれない道を、朝のまだ辺りが暗い時間帯に、家族の運転で移動する方もいるかと思います。スタットレスタイヤ、チェーンの装着はもちろんですが、時間に余裕をもって、車間距離を十分に保って移動するようにしてください。



また、朝寒いからとメイク前に着込む際には、服装選びにお気をつけください。ヘアメイクが終わった後にも着替えができるよう、前が開く服や下から着脱可能なインナーで調節するとよいでしょう。

心に余裕をもって、成人式に出席できますように。

昼間も真冬の寒さ 外と室内の気温差注意

日中もあまり気温が上がらず、最高気温は10度に届かない所がほとんどです。冷たい北風が吹き、真冬の厳しい寒さでしょう。このため、外と室内や列車、車での気温差が大きくなりそうです。



振袖やスーツで脱ぎ着することは難しいと思いますが、外に出るときは、首元、手元、足元を温めると効率よく体を温められます。カイロや手袋などを用意しておくといいかもしれません。



体調を崩さず、成人式が良い思い出になることを願っています。