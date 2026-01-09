通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７．２％付近、米雇用統計控えて静かな取引
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.17 5.85 5.43 6.75
1MO 7.68 5.38 6.48 6.26
3MO 8.19 5.48 7.09 6.44
6MO 8.61 5.71 7.64 6.85
9MO 8.84 5.96 7.97 7.19
1YR 8.98 6.14 8.16 7.37
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.19 8.20 6.76
1MO 7.01 7.90 6.33
3MO 7.66 8.16 6.51
6MO 8.33 8.61 6.79
9MO 8.72 8.95 7.03
1YR 8.96 9.16 7.16
東京時間16:32現在 参考値
ロンドン序盤、ドル円１週間ボラティリティーは７．１７％と落ち着いた水準で推移。米雇用統計発表を控えて動意薄。
