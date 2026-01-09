通貨オプション　ボラティリティー　ドル円１週間７．２％付近、米雇用統計控えて静かな取引

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　7.17　5.85　5.43　6.75
1MO　7.68　5.38　6.48　6.26
3MO　8.19　5.48　7.09　6.44
6MO　8.61　5.71　7.64　6.85
9MO　8.84　5.96　7.97　7.19
1YR　8.98　6.14　8.16　7.37

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　6.19　8.20　6.76
1MO　7.01　7.90　6.33
3MO　7.66　8.16　6.51
6MO　8.33　8.61　6.79
9MO　8.72　8.95　7.03
1YR　8.96　9.16　7.16
東京時間16:32現在　参考値

　ロンドン序盤、ドル円１週間ボラティリティーは７．１７％と落ち着いた水準で推移。米雇用統計発表を控えて動意薄。