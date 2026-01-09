日本に住む外国人が増える中、一部の人による違法行為などで排外的な主張も広がっています。13万人近くの外国人が暮らす静岡県内、ともに歩む道を探ります。



（高市首相）

「一部の外国人による違法行為やルールからの逸脱に対し、国民の皆様が不安や不公平を感じる状況が生じていることもまた事実です」



高市政権が見直す方針の「外国人政策」。外国人犯罪や不法滞在者への対策強化など、受け入れに関して過去の政権から転換する考えを示しています。





日本に住む外国人が増える中、静岡県も2021年の約9万7000人から2025年は約12万8000人と過去最多を更新しました。静岡県内で最も多くの外国人が住む浜松市では、人口約78万人のうち外国人が3万人余りを占めています。1990年に入管法が改正され、定住の資格を得た日系ブラジル人などが製造メーカーが多い浜松に移り住みました。自動車部品メーカーの「ソミック石川」。（インドネシア出身 ザッキ・クルニアワンさん･31歳）「お時間いただいてありがとうございます。今回は新しい設備の打ち合わせですね」インドネシア出身のザッキ・クルニアワンさん。大学卒業後に来日し4年前にこの会社で働き始めました。（インドネシア出身 ザッキ・クルニアワンさん･31歳）「子どものころから日本の映画やアニメをよく見ていて…。大学を卒業した後、日本に住みたい。日本に行きたいという気持ちがありました」この会社では、従業員2300人余りのうち約1割にあたる229人が外国人です。ザッキさんは自動車部品を製造するための設備を整備する“生産準備”を担当しています。（ザッキさんの同僚 小栗 将範さん）「真面目に取り組む姿勢を持っている方が非常に多いなと思います。われわれ日本人も見習わないといけないなと」（インドネシア出身 ザッキ・クルニアワンさん･31歳）「もしインドネシアに帰ったら日本の考え方や動き方を使えるようにしたい」外国人社員はITや新規事業などの部署で増え、この6年で5倍以上になったといいます。インド出身のサジャンシチイ・ビナヤカさんもその1人です。（インド出身 サジャンシチイ・ビナヤカさん）「ずっと前から日本の技術と新しい発明にとても興味がありましたから、日本に来るのが夢でした」4年前に来日し静岡大学情報学部の大学院を卒業後、約1年前に入社し工場のデジタル化に向けたシステム開発を担っています。（インド出身 サジャンシチイ・ビナヤカさん）「私はとても恥ずかしがり屋なので、生活に慣れるかとても心配でした。でも、日本に来た後、私の考えは変わりました。周りの人たちが英語を話すなど助けてくれた」会社側も、外国人を受け入れるにあたり、日本語で話していた社員が英語で話し、英語の資料を作るなど社内の環境を変える難しさはありましたが、それ以上に“新しい価値観が得られた”と感じているそうです。（ソミック石川 海外人事部 石田 一馬 部長）「外国人を受け入れることは、これまで日本人だけでやってきたわれわれにとってチャレンジングだったと思っています。多様な属性の人を採用することによって、新しい価値観を作り上げていきたいと考えています」外国人が日本社会に溶け込むために欠かせないのが“言葉の支援”です。浜松市は外国人の住民を対象にした日本語教室を開いています。1月8日、学んでいたのは配送業者への荷物の預け方。（ブラジル出身）「船便と航空便があります。どちらにしますか？」（中国出身）「どちらが早いですか？」（ブラジル出身）「航空便が早いですね」浜松市は年間600時間の独自カリキュラムを編成。授業料は無料で、買い物や仕事など日常生活に沿った日本語を学び作文や発表もできるようサポートしています。（来日して4年 ペルー出身）「レストランのこと、ごみのこと、病院のこと、いろいろなことを勉強しています」Q.将来の夢や目標は？「通訳になりたいです」（来日して1年 ブラジル出身）Q.日本に来て困ったことは？「たくさんありました。買い物とかできません。専門学校で勉強したい」一方、課題となっているのが「外国人への医療」です。「すずかけセントラル病院」の勤務医･山口貴司医師84歳。これまで1万人以上の外国人を診察してきました。15年ほど前から山口さんの診察を受けているペルー出身の70代男性。取り出したのは…。（ペルー出身･70代）「先生」（すずかけセントラル病院 山口 貴司 医師・医療通訳 中川 ミエさん）「これ何？」（ペルー出身･70代）「健康診断、会社の」（すずかけセントラル病院 山口 貴司 医師）「おーたくさんだね」日本語で書かれた健康診断の結果を、医療通訳の中川ミエさんがスペイン語で説明します。（すずかけセントラル病院 山口 貴司 医師）「目はいいよ。耳はよくないよ」「特に…左がよくないね」（ペルー出身･70代）Q.山口先生の存在はどうですか？「山口先生を信じている」山口さんは浜松で35年以上開業医をしていましたが、80歳を超えた4年前に閉院しました。それでも、山口さんを頼る外国人は多く週2回、この病院で診察を続けています。ボリビア出身の50代女性は自動車部品工場で働いているといいます。（すずかけセントラル病院 山口 貴司 医師）「夜勤はある？夜勤」（ボリビア出身･50代）「3交代ある」（すずかけセントラル病院 山口 貴司 医師）「3交代だって、夜勤」（すずかけセントラル病院 山口 貴司 医師）「健康のことに不安がなく元気で働いてほしいなと…そういう気持ちがいつもある」外国人の患者は夜勤が多い不規則な生活から高血圧や糖尿病、不眠の症状に悩まされている人が多いそうです。医療通訳を育てることにも力を入れてきた山口さん。ただ、医療通訳を使っても診療報酬が変わらず診察時間もかかるため、外国人の診療を敬遠する病院も多いのが実情です。（すずかけセントラル病院 山口 貴司 医師）「（外国人の親が）子どもに学校を休ませて通訳にする、子どもは日本語できるでしょ。子どもを連れて病院に来る例があったんですよ。これはやはりやめないとね。日本に定住したい人が多くて、そういう人たちが家族にも恵まれて、幸せに暮らしてほしいなと思っているわけね」日本の人口が減少する中、外国人をどう受け入れ、ともに暮らしていくか社会全体で考えていく必要がありそうです。