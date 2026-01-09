年末年始には餅つきをした方もいるかと思いますが、そこに欠かせない「臼」を扱う専門店が静岡県内にあります。そこでは、みんなの笑顔を未来につなぐ作業を行なっているそうですが…その作業に密着しました。



富士山も顔をのぞかせる中、子どもたちに笑顔を届けた餅つき大会…。そこに欠かせないのが…この…「木の臼」ですが、今では全国的にも珍しいというこの臼を扱う専門店が、静岡県内にあります。その店があるのは、三島駅から車で約8分の閑静な住宅街にある「山田臼店」。かつては全国各地で広く使われていた木臼ですが、1970年代に家庭用の餅つき機が誕生してから、その需要は徐々に減り、今では臼の専門店は貴重な存在です。店の中に入ると、そこはいきなり作業場のようですが…。実はこの店、今では新品の臼は販売していないといいます。その代わりに、現在、行っているのが…。（山田臼店 山田 雅弘さん）「おモチをつく方が少なくなって処分も困っているという声を聞いて…。臼のフルメンテナンスをして、それを中古で販売したら皆さんに喜んでいただけるというところから商売をやっている」一般的な2升サイズの臼は、新品の場合約10万から15万円しますが、ここでは、不要となった臼を引き取り、それを修理して、きれいにメンテナンスした上で、新品の約3分の1ほどの3万円から5万円で販売しているため、全国から注文が入るといいます。その作業は山田さん夫婦が分担して行っています。（山田臼店 山田 雅弘さん）「埋め木など細かい作業は自分がやって、削りなど細かい最後の仕上げ工程は家内がやっています」臼の材料は木なので、適切なメンテナンスを行わないと、このような大きなひび割れが発生することもあります。（山田臼店 山田 雅弘さん）「ここに埋め木をして…。ぱっくり割れていた木を埋める作業です。埋めることによって、これ以上開かないようにするのと水漏れを防止するのと見栄えですね」ひびが入っている場所には、そこが広がらないように、「ちぎり」と呼ばれるチョウチョ型の木を埋め込んでいきます。そして、修理した場所をなじませるため、表面を丁寧に削っていき、見えにくくなった木目も際立たせていきます。（山田臼店 妻 一美さん）「埋め木をしたところを平らにして、ケヤキの木目を出していきます。せっかくのケヤキの目を、それぞれにあるこういうものを何回も何回も(けずる)」そして、最後に虫食いなどの防止のために全体に柿渋を塗って完成です。こうしてひび割れなどでボロボロだった臼が再び息を吹き返すのです。この日は、修理を依頼していた人が、臼を引き取りに来ました。（植松 雅敏さん）「おお～すごい」元々この臼は、大きなひび割れがあり、そこをボンドで埋めて無理やり使っている状況でした。それが山田さん夫婦の手により、また安心して使える状態になったのです。（植松 雅敏さん）「もう駄目だと思っていたので、こんなにきれいになって帰ってくるなんて感動です。自分のおじいちゃんやその前の世代の人たちが使っていたものを、また自分の世代でこうやって使えるようにしてくれたというのは、すごくうれしい」この生まれ変わった臼、年末に行われた餅つき大会でさっそく活躍していました。どっしりと安定感があり、餅つきもしやすそうです。この臼は、毎年の餅つきで使っていましたが、ひび割れが激しくなったため、約15年前からは、別の小さい臼で代用してきました。そんな時、「山田臼店」のことを知り修理を依頼したのです。（植松 雅敏さん）「全然違いますね。気持ちよくつけますね、こっちの方が」（子ども）「つきたて うまっ」（子ども）「自分でがんばってついたお餅なので、すごくおいしかったです」実はこの臼、今回修理できなければ処分しようと考えていたといいます。（植松 雅敏さん）「また人を集めたいなと思える臼になったので…来年からも続けていきたいなと思えるような臼になりました」“餅つき”は、単に餅を作るだけではなく、人々のつながりを強めるイベントでもあります。山田さん夫婦の修理により、そんな家族の歴史を未来に継ぐことができ、たくさんの人たちに笑顔を届けることができました。（山田臼店 妻 一美さん）「やはりお客様に『すごい』『きれいになった』って言っていただけること…『ありがとう』って言われるのは一番うれしいこと」（山田臼店 山田 雅弘さん）「伝統とか文化…そういうものを少しでも残していきたいという気持ちがあるので。臼のお餅つきを皆さんにつないでいってもらえたらと思います」