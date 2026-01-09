お笑いコンビ「シソンヌ」の長谷川忍（47）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。2022年に解散したお笑いコンビ「ピスタチオ」に扮した写真が反響を呼んでいる。

長谷川は「有吉の壁ありがとうございました」と書き出し、「今年も宜しくお願いします」とあいさつ。「来年も出し物はこれになると思います、確実かと。写真はかが屋の加賀カメラマンのを拝借させて頂きました」と、カメラマンとしても活躍している加賀翔撮影のコンビ写真をアップした。

7日放送の日本テレビ系「有吉の壁」（水曜後7・00）では、人気芸人らが「新春なりきりディナーショー」を開催。「シソンヌ」の2人が「ピスタチオ」の姿で登場すると、MCのお笑いタレント・有吉弘行は「何回やるの、これ」とツッコんだが、昨年の「流行語大賞」でトップ10入りした「エッホエッホ」に乗せたネタは大ウケだった。

そのためこの投稿にフォロワーからは「なんっっっでっ！」「ピスタチオ再登場で草」「何度見ても飽きない大好きなやつ」「アクスタにして欲しい」「めっちゃいい」「出し物って（笑）」「本人かと思った」などの声が集まった。