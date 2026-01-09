フリーアナウンサー有働由美子（56）が9日、ニッポン放送「うどうのらじお」（金曜後3・30）に生出演し、NHK紅白歌合戦を振り返った。

昨年大みそかの紅白は、おせちの数の子の仕込みをしながら見ていたという。「見て、おもしろかったですね。視聴率が上がったというのも分かる感じがした」と感想を口にした。

NHK時代には司会も担った有働。現在は全員が「司会」の肩書だが、かつては紅組司会、白組司会が存在し、それぞれの組を重点的に応援するスタイルだった。

有働は先輩アナの話を披露した。「紅組と白組は対抗だからおもしろいと。昔は司会者も含めて、紅組と白組の司会者は大みそかまで交流しないように、完全なる敵対心でやっていた。1曲1曲が対抗で、最終的にトータルどっちが勝ったとなる。ガチンコで会う歌手の人たちは、本気で戦いに行き、本気で悔しがったり、喜んだりしていた歴史を聞いている」。現在は女性メインの紅組、男性メインの白組という分け方もさることながら、勝負ムードは薄れており、「今年なんて最後、投票を一応やるんだとびっくりするくらいだった」と驚いていた。

紅組司会では、悔しい思いもしたという。「紅組の司会をやったことがある者としては、あの結果は非常に悔しい。めちゃくちゃ気にするんですよ」。さらに「私が紅組の司会をやってたころは、まだ玉入れのかごみたいなやつから、（玉を）1、2って会場に放り投げる。先になくなった方が負けというころでしたので、負けると異常に悔しいのと、紅組の出演していただいた皆さんに申し訳ない、私のせいですとなるくらい」と振り返った。

衝撃的な紅白があるという。「1回、2003年に紅組の司会させていただいた時に、白組15個、紅組0個ということがございまして」。紅白史上初の“完封決着”で、有働は紅組の司会だった。

「“投票が終わりました。これから数えてもらいます、司会のお二人、お願いします”と（かごを）もらった時には、もう中が見えて。何も入ってないということ自体が、生まれて初めて。え？そんなことあるの？何かの間違いじゃない？って。のぞいても、あ…入ってないって」。最初から投げる球がなかったといい、「エア投げ」と自虐的に振り返った。

悔しさもさることながら、出場歌手には申し訳ない気持ちが募ったという。「切ないし、紅組で出ていただいた皆さんも、はあ？みたいな。ずっと悲しい感じ。一番に思ったのは、審査員の方をじっとにらみつけて、1人くらい入れろ？はぁ？みたいな」と笑わせていた。

この年の大トリは、SMAPの「世界に一つだけの花」。有働は「その直後の投票って、紅組にとっての不運も重なった」と分析していた。