「WEST.」の藤井流星（32）が9日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。自身の転機について語った。

関西出身の藤井は10歳の時に母親が事務所に履歴書を送ったことでオーディションを受けることになり、13歳で事務所入り。その後大阪でレッスンを重ねていたという。

最初は事務所入りしたことを中学の友人には話していなかったが、その後テレビに出演する機会もあり「徐々にバレてはいったんですけど、恥ずかしくて」と苦笑した。

司会の黒柳徹子が「ただ、10代の頃はそうやって順調に進んでいったみたいだけど、デビューができなかったんですね、なかなか」と続けると、藤井は「結構前に出させていただく機会が多かったんですけれど、人ってなんとなくこのままいけるかなって思っちゃうじゃないですか。って思っていたら、もう18歳ぐらいになっていて。あれ、デビューできないぞこれは」と焦り出したという。

その際「東京に呼ばれないとチャンスはないなっていうのがうちの事務所にはあって」としたものの「僕、選ばれてなかったんですよ。東京の選抜に」と藤井。

「最後、今年東京に、舞台に呼ばれなかったら辞めようと思ったんですけれど、そこで直接、最後の頑張りとして事務所に直談判して。電話をかけて、“出たいです”っていうことだけ伝えて」との行動に出た。

関係者からは「もう発表しちゃったから無理だよ」と言われたため「じゃあもう辞めよう」と思ったが、翌日リハーサル場へ行くと、選抜者の名前が書かれた黒板に「僕の名前が追加されてて。多分事務所の誰かがやってくれてて」と事態が好転していたとした。

「意思表示することは大切って思う？」と黒柳が問うと、藤井は「やっぱり思ったことを伝えるっていうことは大事やなっていう」としみじみ。「自分の人生の転換期みたいな時に、それを伝えて変わったので」と力を込めた。

そうして20歳でデビューしたと言い、決まった際には「とりあえず20歳にもなって、親にも心配かけていると思うんですよ。とりあえず安心させれて良かったなっていう」と安どしたと語った。