»öÁ°¼èºà¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÄéÎé¼Â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê31¡Ë¤¬¸¶¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
Äé¥¢¥Ê¤«¤é¡ÖÈà½÷¤è¤ê¤â»Å»ö¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢¸¶¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¸À¤¤¹ç¤¦¤È¡¢¡Ö½ª¤ï¤ê¡×¤È¤·¡¢ÊÌ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¸¶¤Ï¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÍ§¤À¤Á¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÃçÎÉ¤¯¤Æ¡¢Í§¤À¤ÁÍ¥Àè¤·¤¿¤¤Æü¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÂ¿¤¤¡£Í§¤À¤Á¤ÎÃæ¤Ëº®¤¶¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈà½÷¤Ø¤Î´êË¾¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
VTR¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿»Ø¸¶è½Çµ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¤¥¿¤¤½÷¤À¤è¡×¤ÈÃé¹ð¤·¡¢¸¶¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤¹¤«¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¸¶¤Ï¡ÖÍ§¤À¤Á¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¬Âè1´ØÌç¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Äé¥¢¥Ê¤Ï¡ÖËè²óÈà½÷¤â¤´Í§¿Í¤Î¾ì¤Ë¸Æ¤Ö¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¸¶¤Ï¡Ö¤Û¤Ü¤Û¤Ü¸Æ¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
Äé¥¢¥Ê¤Ï´Ö¤ò¶õ¤±¡¢¡Ö¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¼ÁÌä¤òÂ³¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢VTR¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¼ãÄÐÀé²Æ¤Ï¡ÖÍý²ò¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¤â¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡×¤È¶¦´¶¤·¤¿¡£
Äé¥¢¥Ê¤Ïº¤ÏÇ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¥Ç¡¼¥È¤Ê¤ë¤â¤Î¡¢Ëè²ó¤ªÍ§Ã£¤È°ì½ï¤Î¾ì¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£¸¶¤Ï¡Ö¤Û¤Ü¤Û¤Ü¤Ç¤¹¡£10²ó¤Ë1²ó¤È¤«¤Ï2¿Í¤Ç¥ì¥¹¥È¥é¥ó¹Ô¤Ã¤Æ¡¢2¡Á3»þ´Ö¿©¤Ù¤¿¤¢¤È¤Ëµï¼ò²°¤Ë°ÜÆ°¤·¤ÆÍ§¤À¤Á¤â¹çÎ®¡×¤ÈÍýÁÛ¤Î¥×¥é¥ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«Àè¤Ëµ¢¤µ¤ì¤½¤¦¤ÇÉÝ¤¤¤Ê¡×¤ÈÈ¿±þ¡£Äé¥¢¥Ê¤Ï¡Ö2¿Í¤Ç¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ç¡¼¥È¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹¡£¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤¤âÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¤â»Å»ö¤Î¤³¤È¤È¤«¡¢Â¾¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¸¶¤Ï¡Ö¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡¢Äé¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ä¡×¤È¼º¾Ð¤·¡¢ÀÞ¤ì¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç½÷À¿Ø¤Ï¡ÖÉé¤±¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÊ¡ÅÄËãµ®¤Ï¡ÖÄé¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç²¿¤«¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£