秋田地方気象台は「大雪と暴風雪および高波に関する秋田県気象情報」を午後5時18分に発表しました。



県内では、強い冬型の気圧配置や気圧の谷の影響により、11日から12日ごろにかけて大雪に警戒が必要です。



また、沿岸では雪を伴った西よりの暴風や高波に警戒してください。



10日は低気圧が急速に発達しながら日本海北部を北東へ進み、その後は11日から12日ごろにかけて、日本付近は強い冬型の気圧配置となるでしょう。





東北地方の上空約5,000メートルには、氷点下42度以下の強い寒気が流れ込むため、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。このため県内では大雪となり、海上を中心に大荒れや大しけとなるでしょう。また、積乱雲が発達し、雷の発生する所がある見込みです。＜降雪の予想＞10日午後6時から11日午後6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、山沿いで70センチ、沿岸の平野部で40センチ、内陸の平野部で50センチです。11日の午後6時から12日午後6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、山沿いで40センチ、沿岸の平野部で20センチ、内陸の平野部で30センチです。その後も降雪が続き、積雪はさらに増える見込みです。＜風の予想＞11日に予想される最大瞬間風速は、沿岸で30メートル、内陸で25メートルで、その後も12日にかけて、非常に強い風が吹く見込みです。＜波の予想＞11日に予想される波の高さは6メートル、その後も12日にかけて、大しけとなる見込みです。県内は、11日から12日ごろにかけて、大雪による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設等への被害に警戒し、電線や樹木への着雪、なだれに注意してください。また、沿岸では、暴風雪による建物への被害、猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害に警戒し、海上では高波による船舶や沿岸施設への被害に警戒してください。県内では10日夜のはじめごろから11日にかけて、大気の状態が非常に不安定となるため、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。今後発表される防災気象情報に留意してください。