FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が1月8日、自身のInstagramを更新。極太眉毛にひげメイク姿のオフショットを公開している。

櫻井は1月8日放送の『ドリフに大挑戦 馬力全開！小学校にも出張しちゃいましたSP』（フジテレビ系）に出演し、本人役でコントに挑戦した。

放送後、自身のInstagramに「あけましておめでとうございます！」と新年の挨拶を綴った櫻井は、コントでも披露された警官の衣装をまとい、極太眉毛＆ひげメイク姿でヘアメイクをされる中、カメラに向かいカワイイポーズや投げキッスを決める映像を公開。現在はInstagramのアイコンにもヒゲ眉毛メイクの写真を使うなど、相当お気に入りの様子だ。

また、FRUITS ZIPPERの公式Instagramには、「ドリフ大爆笑のテーマ」に合わせ、メイクを施した櫻井が警官のポスターを持ってノリノリでテレビ局内を歩く幸せそうな動画が投稿されている。

コメント欄では「ツッコミどころ満載なのに可愛い」「このメイクでもかわいいってどういうこと？」といったコメントが寄せられている。

（文＝本 手）