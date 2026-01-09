ココリブの２６年５月期は一転営業減益の見通し、顧客数伸び悩む ココリブの２６年５月期は一転営業減益の見通し、顧客数伸び悩む

Ｃｏｃｏｌｉｖｅ<137A.T>は９日の取引終了後、２６年５月期第２四半期累計（６～１１月）の単独決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。売上高予想を従来予想の１５億１８００万円から１４億５１００万円（前期比１１．５％増）、営業利益予想を３億１４００万円から１億８２００万円（同３４．７％減）に引き下げた。各利益は増益予想から一転し減益を見込む。



中長期的な事業成長に向け人員を積極的に採用した一方、社員育成体制の整備が遅れたため、顧客数が伸び悩んだ。人件費や業務委託費といったコストが増えたことで、利益も圧迫された。１１月中間期は売上高が７億１２００万円（前年同期比１５．３％増）、営業利益が１億９００万円（同１０．７％減）になった。



