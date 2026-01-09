[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇127銘柄・下落107銘柄（東証終値比）
1月9日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは271銘柄。東証終値比で上昇は127銘柄、下落は107銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は49銘柄。うち値上がりが25銘柄、値下がりは13銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は195円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の9日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4422> ＶＮＸ 1021.2 +263.2（ +34.7%）
2位 <9270> バリュエンス 1609 +300（ +22.9%）
3位 <148A> ハッチワーク 2500 +391（ +18.5%）
4位 <4440> ヴィッツ 1719 +239（ +16.1%）
5位 <3133> 海帆 552 +73（ +15.2%）
6位 <3815> メディア工房 570 +62（ +12.2%）
7位 <2315> ＣＡＩＣＡＤ 115.5 +11.5（ +11.1%）
8位 <6289> 技研製 2229 +205（ +10.1%）
9位 <3323> レカム 98.2 +7.2（ +7.9%）
10位 <7513> コジマ 1270 +91（ +7.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <137A> ココリブ 879.8 -231.2（ -20.8%）
2位 <4598> デルタフライ 371 -80（ -17.7%）
3位 <3853> アステリア 850 -141（ -14.2%）
4位 <5974> 中国工 780 -96（ -11.0%）
5位 <2157> コシダカＨＤ 1130 -124（ -9.9%）
6位 <7094> ネクストーン 1600 -145（ -8.3%）
7位 <3652> ＤＭＰ 2244.1 -197.9（ -8.1%）
8位 <6085> アーキテクツ 368 -31（ -7.8%）
9位 <6814> 古野電 7941 -519（ -6.1%）
10位 <6323> ローツェ 2380 -153.5（ -6.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7272> ヤマハ発 1246 +11.5（ +0.9%）
2位 <6752> パナＨＤ 2054 +14.0（ +0.7%）
3位 <8058> 三菱商 3800 +18（ +0.5%）
4位 <6857> アドテスト 20351 +96（ +0.5%）
5位 <6473> ジェイテクト 1810 +7.0（ +0.4%）
6位 <8267> イオン 2190 +8.0（ +0.4%）
7位 <4506> 住友ファーマ 2920 +10.5（ +0.4%）
8位 <2802> 味の素 3310 +10.0（ +0.3%）
9位 <8830> 住友不 4090 +12（ +0.3%）
10位 <5019> 出光興産 1215 +3.5（ +0.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6506> 安川電 4728 -298（ -5.9%）
2位 <6954> ファナック 6340 -108（ -1.7%）
3位 <6902> デンソー 2143.2 -15.8（ -0.7%）
4位 <6963> ローム 2367.8 -17.2（ -0.7%）
5位 <7832> バンナムＨＤ 4180 -29（ -0.7%）
6位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3100 -20.0（ -0.6%）
7位 <4755> 楽天グループ 995.5 -6.0（ -0.6%）
8位 <9104> 商船三井 4872 -23（ -0.5%）
9位 <4689> ラインヤフー 416 -1.3（ -0.3%）
10位 <6178> 日本郵政 1780 -2.0（ -0.1%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
株探ニュース