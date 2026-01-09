　1月9日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは271銘柄。東証終値比で上昇は127銘柄、下落は107銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は49銘柄。うち値上がりが25銘柄、値下がりは13銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は195円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の9日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4422>　ＶＮＸ　　　　　 1021.2　+263.2（ +34.7%）
2位 <9270>　バリュエンス　　　 1609　　+300（ +22.9%）
3位 <148A>　ハッチワーク　　　 2500　　+391（ +18.5%）
4位 <4440>　ヴィッツ　　　　　 1719　　+239（ +16.1%）
5位 <3133>　海帆　　　　　　　　552　　 +73（ +15.2%）
6位 <3815>　メディア工房　　　　570　　 +62（ +12.2%）
7位 <2315>　ＣＡＩＣＡＤ　　　115.5　 +11.5（ +11.1%）
8位 <6289>　技研製　　　　　　 2229　　+205（ +10.1%）
9位 <3323>　レカム　　　　　　 98.2　　+7.2（　+7.9%）
10位 <7513>　コジマ　　　　　　 1270　　 +91（　+7.7%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <137A>　ココリブ　　　　　879.8　-231.2（ -20.8%）
2位 <4598>　デルタフライ　　　　371　　 -80（ -17.7%）
3位 <3853>　アステリア　　　　　850　　-141（ -14.2%）
4位 <5974>　中国工　　　　　　　780　　 -96（ -11.0%）
5位 <2157>　コシダカＨＤ　　　 1130　　-124（　-9.9%）
6位 <7094>　ネクストーン　　　 1600　　-145（　-8.3%）
7位 <3652>　ＤＭＰ　　　　　 2244.1　-197.9（　-8.1%）
8位 <6085>　アーキテクツ　　　　368　　 -31（　-7.8%）
9位 <6814>　古野電　　　　　　 7941　　-519（　-6.1%）
10位 <6323>　ローツェ　　　　　 2380　-153.5（　-6.1%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7272>　ヤマハ発　　　　　 1246　 +11.5（　+0.9%）
2位 <6752>　パナＨＤ　　　　　 2054　 +14.0（　+0.7%）
3位 <8058>　三菱商　　　　　　 3800　　 +18（　+0.5%）
4位 <6857>　アドテスト　　　　20351　　 +96（　+0.5%）
5位 <6473>　ジェイテクト　　　 1810　　+7.0（　+0.4%）
6位 <8267>　イオン　　　　　　 2190　　+8.0（　+0.4%）
7位 <4506>　住友ファーマ　　　 2920　 +10.5（　+0.4%）
8位 <2802>　味の素　　　　　　 3310　 +10.0（　+0.3%）
9位 <8830>　住友不　　　　　　 4090　　 +12（　+0.3%）
10位 <5019>　出光興産　　　　　 1215　　+3.5（　+0.3%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6506>　安川電　　　　　　 4728　　-298（　-5.9%）
2位 <6954>　ファナック　　　　 6340　　-108（　-1.7%）
3位 <6902>　デンソー　　　　 2143.2　 -15.8（　-0.7%）
4位 <6963>　ローム　　　　　 2367.8　 -17.2（　-0.7%）
5位 <7832>　バンナムＨＤ　　　 4180　　 -29（　-0.7%）
6位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 3100　 -20.0（　-0.6%）
7位 <4755>　楽天グループ　　　995.5　　-6.0（　-0.6%）
8位 <9104>　商船三井　　　　　 4872　　 -23（　-0.5%）
9位 <4689>　ラインヤフー　　　　416　　-1.3（　-0.3%）
10位 <6178>　日本郵政　　　　　 1780　　-2.0（　-0.1%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース