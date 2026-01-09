¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¾åÅÄ¿¸Ìé¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Ù¥Í¥Á¥¢¤Ø¡ª¡ÖºÍÇ½¤¬¤Ê¤¤¤È¸ç¤Ã¤¿¡Ä¡×·Ý¿Í¿ÍÀ¸¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¤¢¤¹1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë11»þ¡Á11»þ30Ê¬ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¡ÖGoogle Pixel presents ANOTHER SKY¡×¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡¦¾åÅÄ¿¸Ìé¡£1991Ç¯¤ËÍÅÄÅ¯Ê¿¤È¥³¥ó¥Ó¡¦³¤º½Íø¿åµû¤ò·ëÀ®¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¸å¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤ä¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¤½¤ó¤Ê¾åÅÄ¤Îµ®½Å¤Ê¥ª¥Õ¤ÎÁÇ´é¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¡£
¾åÅÄ¤Î¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Ù¥Í¥Á¥¢¡£7Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¤ÎË¬Ìä¤È¤Ê¤ë¡£¥µ¥ó¥Þ¥ë¥³¹¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÀ¤³¦°ìÈþ¤·¤¤¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡Ä¡×¡Ö¹¾ì¤¬Âæ·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡×¤È»ý¤ÁÁ°¤ÎËÉÙ¤ÊÃÎ¼±¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¥Ù¥Í¥Á¥¢Ì¾Êª¤Î¥´¥ó¥É¥é¤Ç¤Ï¡¢Êì¤¬Ä°¤±¤º¤Ë¿´»Ä¤ê¤À¤Ã¤¿¥«¥ó¥Ä¥©¡¼¥Í¤ò´Õ¾Þ¡£Ç°´ê¤À¤Ã¤¿Ï·ÊÞ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢Ì¾Êª¤Î¥¤¥«ËÏ¥Ñ¥¹¥¿¤ò´®Ç½¡£°Õ³°¤Ë¤â¿©¥ê¥Ý¤¬¶ì¼ê¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¡£¾åÅÄ¤Î¤³¤È¤ò²¿¤Ç¤âÃÎ¤ë¿ÆÍ§¡¦¤¨¤Ê¤ê¤«¤º¤¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¾åÅÄ¤òË½Ïª¡ª¾åÅÄ¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¡Ö¾Ð¤¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤Ï¡©
¤µ¤é¤Ë¡¢ÉáÃÊ¸ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¼«¿È¤Î·Ý¿Í¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£22ºÐ¤Ç¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤à¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤ÏºÍÇ½¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸ç¤Ã¤¿25ºÐ¡Ä»Ê²ñ¶È¤ò´Þ¤àÁí¹çÎÏ¤ÇÄ©¤â¤¦¤È·è°Õ¡£ÁêÊý¡¦ÍÅÄ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤âÅÇÏª¡£¡Ö¤¢¤¤¤Ä¾Ð¤ï¤»¤¿¤¯¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤«¤â¤Ê¡Ä¡×·ÝÎò35Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¡¢Æ´¤ì¤Î²è²È¤¬É®¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¾ì½ê¤ÇÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿³¨²è¤òÀ©ºî¡£º£ÉÁ¤¤¿¤¤·Ê¿§¤È¸þ¤¹ç¤¦¡£55ºÐ¤òÄ¶¤¨¤¿º£¤â¤Ê¤ª¡¢É½¸½¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²Â³¤±¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤ËÇ÷¤ë¡ª
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÏÀèÇÚ·Ý¿Í¡¦º£ÅÄ¹Ì»Ê¤È¡¢ËÙÅÄ¿¿Í³¤¬¡¢¾åÅÄ¤ò¿¼ËÙ¤ê¡£º£ÅÄ¤¬¸ì¤ë¾åÅÄ¤ÎÀ¨¤µ¤È¤Ï¡©
