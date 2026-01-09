timelesz原嘉孝（30）が8日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。恋愛観を告白し、共演者を驚かせた。

事前取材として、フジテレビ堤礼実アナウンサーが原に話を聞いた。堤アナから「彼女よりも仕事に時間を使っていきたい？」と聞かれると、原は「絶対ですね」と即答した。

堤アナが「（彼女から）『仕事が大事なのもわかるけど、もうちょっと私との時間も大切にしてほしい』みたいなことを言われたら？」と質問すると、原は「終わりです。お別れ」と答えた。

これにスタジオでVTRを見ていた女性陣は「怖っ！」と声を上げ、若槻は「終わりですっ」と原のマネをして復唱した。

スタジオで指原から「（彼女が）不安な夜だってあるじゃないですか。そういうときに『今から5分だけでも（電話して）いい？』とか言って（いたら？）」と質問されると、原は「終わりですね…」と顔をしかめた。

また指原は「（彼女から）『大好きだよ』とか言われたら？」と聞くと、原は「終わり」と即答。指原は「ええ!?」と驚き、スタジオの女性陣がざわついた。

原は「どんどんファンいなくなっちゃう」と頭を抱えた。