お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が8日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0時21分）に出演。警察に職務質問された際のエピソードを披露した。

この日は、普段言いづらいことを小声で言い合うトーク企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える会」の未公開シーンを放送した。

ケンコバは「みなさん職務質問とかくらいますか？ 俺ね、まだ2カ月に1回くらいくらうんですよ」と、職務質問をされることを明かした。

ケンコバは「この前も（警官から）『ちょっといいですか』って言われて『いいですよ』って協力して、ベテランの制服警官の人がゆっくり歩いてきて、その若手警官の頭をポンって小突いて、『“風（ふう）”だって言ってんだろ。本人に声かけてどうするんだ』って言ってて」と語った。

ケンコバは「だから俺風（おれふう）のやつがなんかやらかしてん。（ベテラン警官が）『風だって言ってんだろ』って」と警察の様子をモノマネして笑わせた。松井ケムリは「おもしろい先輩」と反応した。

見取り図の盛山晋太郎は「無線では『ケンドーコバヤシ風の男が、近辺にいる』って言われてる？」と状況を察して笑っていた。