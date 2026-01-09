松本まりかとファーストサマーウイカがパーソナリティのPodcast番組、「あそびタイノ」の#1配信がいよいよ明日1月10日スタート！
株式会社テレビ東京コミュニケーションズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：福田一平）は、松本まりかとファーストサマーウイカがパーソナリティを務めるPodcast番組「あそびタイノ」の制作および配信を決定いたしました。
昨年12月27日に#0を配信し、Apple Podcastの「テレビ番組/映画」部門で1位を獲得し、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「あそびタイノ」が本格始動します。
■ 番組情報
タイトル ： あそびタイノ
配信日時 ： 2026年1月10日（土）より隔週土曜日19時配信
■ 番組内容
プライベートでも仲の良い２人がゆる～くトークを繰り広げる番組。
今２人がこだわっているモノの話題で盛り上がったり、悩めるリスナーの相談に乗ったり、ひたすらキャッキャと恋バナをしたり...！？
■ 配信プラットフォーム
YouTube ： https://www.youtube.com/@asobitaino
Spotify ： https://tvtokyo.tv/3NimjlK
Apple Podcast ： https://tvtokyo.tv/3KLjrgF
Amazon Music ： https://tvtokyo.tv/4pPvMPQ
▼ 出演者コメント
＜松本まりか＞
ウイカありがとう
私を貴女のお喋り相手にしてくれて
ウイカと「おしごと」という名目のお喋り会で定期会えるなんて…！
ねぇ、せっかくだからココはさ、わたしたちの秘密のあそび場にしない？
背負ってるモノ都度置いて、生まれたての未熟な会話を盗み聞きしてもらうくらいの感覚でさ。
その先になんかあるかもしれないじゃない？”セレンディピティ”そんな場所あってもいいじゃない?あー、あそびタイノ！
みたいなお話しをしている場所です♡
＜ファーストサマーウイカ＞
初回から「セレンディピティ」という高尚なキラーワードが生まれ、かなりバイブス良好です。両者ともに他ではあまり見せないリラックスモードなので、たぶん私は人生で最も小さい声で会話してます(笑)
意外と深い話になることがわかったので、今後さらに遠慮せず踏み込んで行く予定です、ぜひ聴いてみてください～！
▼お便りを募集しています！
番組では「お悩み相談」「恋愛相談」「二人に話してほしいこと」「番組でやってほしいこと」など、皆さまからのメッセージを募集しています。
以下のフォームよりお待ちしております！
お便りフォーム ： https://formrun.txcom.jp/@asobitaino
■ 番組公式SNS
番組ページ ： https://tvtokyo.tv/m/marika_to_uika
公式Instagram ： https://www.instagram.com/marika_to_uika/
公式X ： https://x.com/marika_to_uika
■ 制作
作家 ： 宮森かわら
ディレクター ： 三宅優樹
プロデューサー ： 北村朋菜
制作・配信 ： テレビ東京コミュニケーションズ