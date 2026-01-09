松本まりかとファーストサマーウイカがパーソナリティのPodcast番組、「あそびタイノ」の#1配信がいよいよ明日1月10日スタート！

株式会社テレビ東京コミュニケーションズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：福田一平）は、松本まりかとファーストサマーウイカがパーソナリティを務めるPodcast番組「あそびタイノ」の制作および配信を決定いたしました。

昨年12月27日に#0を配信し、Apple Podcastの「テレビ番組/映画」部門で1位を獲得し、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「あそびタイノ」が本格始動します。



■ 番組情報

タイトル ： あそびタイノ

配信日時 ： 2026年1月10日（土）より隔週土曜日19時配信

■ 番組内容

プライベートでも仲の良い２人がゆる～くトークを繰り広げる番組。

今２人がこだわっているモノの話題で盛り上がったり、悩めるリスナーの相談に乗ったり、ひたすらキャッキャと恋バナをしたり...！？

■ 配信プラットフォーム

YouTube ： https://www.youtube.com/@asobitaino

Spotify ： https://tvtokyo.tv/3NimjlK

Apple Podcast ： https://tvtokyo.tv/3KLjrgF

Amazon Music ： https://tvtokyo.tv/4pPvMPQ



▼ 出演者コメント

＜松本まりか＞

ウイカありがとう

私を貴女のお喋り相手にしてくれて

ウイカと「おしごと」という名目のお喋り会で定期会えるなんて…！

ねぇ、せっかくだからココはさ、わたしたちの秘密のあそび場にしない？

背負ってるモノ都度置いて、生まれたての未熟な会話を盗み聞きしてもらうくらいの感覚でさ。

その先になんかあるかもしれないじゃない？”セレンディピティ”そんな場所あってもいいじゃない?あー、あそびタイノ！

みたいなお話しをしている場所です♡

＜ファーストサマーウイカ＞

初回から「セレンディピティ」という高尚なキラーワードが生まれ、かなりバイブス良好です。両者ともに他ではあまり見せないリラックスモードなので、たぶん私は人生で最も小さい声で会話してます(笑)

意外と深い話になることがわかったので、今後さらに遠慮せず踏み込んで行く予定です、ぜひ聴いてみてください～！

▼お便りを募集しています！

番組では「お悩み相談」「恋愛相談」「二人に話してほしいこと」「番組でやってほしいこと」など、皆さまからのメッセージを募集しています。

以下のフォームよりお待ちしております！

お便りフォーム ： https://formrun.txcom.jp/@asobitaino

■ 番組公式SNS

番組ページ ： https://tvtokyo.tv/m/marika_to_uika

公式Instagram ： https://www.instagram.com/marika_to_uika/

公式X ： https://x.com/marika_to_uika

■ 制作

作家 ： 宮森かわら

ディレクター ： 三宅優樹

プロデューサー ： 北村朋菜

制作・配信 ： テレビ東京コミュニケーションズ