梅澤美波2nd写真集『透明な覚悟』、4種の裏表紙解禁 各カットのポイントを本人解説！
2月3日に発売される乃木坂46・梅澤美波2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）より、通常版、セブンネットショッピング版、楽天ブックス版、Sony Music Shop版の裏表紙計4種が公開された。
【写真】梅澤美波のさまざまな表情が楽しめる2nd写真集『透明な覚悟』裏表紙ギャラリー
本書は、乃木坂46の3期生・梅澤美波の約5年半ぶりとなる写真集。イタリアで撮影され、雑誌「CLASSY.」（光文社）でレギュラーモデルとして活躍している彼女だからこそ見せられるファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな彼女を感じられる写真集となっている。
通常版裏表紙は、旅の最終日、フィレンツェのミケランジェロ広場での夜景をバックにしたカット。梅澤は「これが最後の撮影なので、やりきった！という顔をしていますね。1stと比べていちばん大人になったなと思えるロケーション、衣装、ヘアメークだと思います。パカッと開いた肩に注目です（笑）」とポイントを語った。
セブンネットショッピング限定版裏表紙は、世界遺産の村・チンクエテッレでワンちゃんに優しく微笑みかけるカット。「これは私が自分で選んだお気に入りカットです！ この子はイタリアで出会ったワンちゃんの中でもいちばん会話ができた気がします（笑）。ワンちゃんがいなかったらこんな顔はしていないと思うので、引き出してくれて感謝！」とコメントしている。
楽天ブックス限定版裏表紙は、撮影初日のミラノでのディナー中のひとコマ。「表紙がばちっとキマっているぶん、裏表紙は素の私がいいかなと思って選びました。初日とは思えないリラックスした表情で、とっても無邪気な私です」と選んだ理由を明かしている。
Sony Music Shop限定版裏表紙は、チンクエテッレの“崖ドレス”ショット。「ドレスの全貌が見えているカットはこれだけなので、貴重な1枚だと思います。ドレスに素足というバランス、そしてグループカラーの花束にキレイな海と、全部が素敵に仕上がったカットなのでお気に入りです」と語った。
乃木坂46・梅澤美波2nd写真集『透明な覚悟』は、光文社より2月3日発売。定価2800円（税込）。
