サム・ライミ監督最新作『HELP／復讐島』、部下＆パワハラ上司役に田中理恵・鈴村健一が決定 生々しく刺激的な“復讐劇”に引きずり込む
サム・ライミ監督の最新作『HELP／復讐島』より、田中理恵が標的にされる部下役、鈴村健一がパワハラ“クソ”上司役の日本語版声優を務めることが発表され、あわせて吹替予告編も公開された。
【動画】『HELP／復讐島』吹替予告編
本作は、逃げ場のない無人島を舞台に繰り広げられる復讐エンターテインメント。
コンサル会社の戦略チームで働くリンダ（レイチェル・マクアダムス）は、誰よりも数字に強く有能。しかし、パワハラ気質の新上司・ブラッドリー（ディラン・オブライエン）に目をつけられ、鬱屈とした日々を送っていた。
ある日、出張のために乗り込んだ飛行機が墜落し、目を覚ますと、そこは見渡す限りの孤島。生き残ったのは、よりによって大嫌いな上司と自分の2人だけだった。怪我で動けないブラッドリーに対し、リンダは持ち前のサバイバルスキルで食料を確保し、火を起こし、状況の立て直しを図る。やがて2人の“力関係”が逆転し始める。
「忘れるなボスは私だ、私のために働け」と無人島でもいばり散らすブラッドリーに対して、「もうオフィスはないのよ」とバッサリ切り捨てるリンダ。やがて彼女の中に抑え込まれていた怒りと復讐心が、静かに、しかし確実に膨れ上がっていく。誰もいない無人島で、立場も理性も崩壊していく先に待つのは――想像を絶する結末。
リンダの声優を務めるのは、『機動戦士ガンダムSEED』のラクス・クライン役や、『ローゼンメイデン』の水銀燈役、『ふたりはプリキュア Max Heart』の九条ひかり役など、幅広い表現力で知られる田中理恵。会社員として働いている間はパワハラを常習的に受けながらも、無人島に不時着してからは上司との立場が逆転し、優位に立っていく。
田中は「演じてみての感想は『狂気と復讐の加速』です」と、ストーリーが進むにつれ想像以上に豹変していくキャラクターを楽しみながら演じたという。
そしてブラッドリーの声優を務めるのは、『銀魂』の沖田総悟役、『鬼滅の刃』の伊黒小芭内役、『おそ松さん』のイヤミ役など、大人気作品に引っ張りだこの鈴村健一。
鈴村が「サム・ライミ監督らしい容赦のなさと、時に顔を出す毒のあるユーモアが見どころ」と語るように、リンダとブラッドリー、2人のパワーバランスの変化の先に待ち受ける、大どんでん返しへ期待が高まる。
あわせて解禁された日本版予告は、リンダとブラッドリー2人の会話が、より生々しく響いてくる。より刺激的に描かれる復讐エンターテインメントに、ぜひ注目してほしい。
映画『HELP／復讐島』は、2026年1月30日より公開。
※田中理恵、鈴村健一のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■田中理恵（リンダ役）
サム・ライミ監督の作品で演じることができることを心から嬉しく思います。演じてみての感想は「狂気と復讐の加速」です。でもどうしてそうなってしまったのか最終的にはどうすればスッキリするのかを物語を見て皆様それぞれで感じて頂きたいなと思いました。サム・ライミ監督ならではの想像を絶する結末にご期待下さい！
■鈴村健一（ブラッドリー役）
ブラッドリーは画に描いたようなクソ上司。それが無人島ではどんな立ち回りを見せるのかが面白いポイントです。サム・ライミ監督らしい容赦のなさと、時に顔を出す毒のあるユーモアが見どころの本作。ぜひ楽しんでください。
