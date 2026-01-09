花冷え。が、2026年1月28日にリリースする最新EP『HOT TOPIC』からの先行配信曲「ICONIC」のMVを、1月9日20時よりYouTubeにてプレミア公開することを発表した。

先行配信曲「ICONIC」は、“I am me, iconic, you know”のフレーズが象徴する〈自分らしさ〉をテーマにした1曲だという。MVの監督を務めたのは、これまで数々の作品でタッグを組んできた大山卓也。真っ白な空間で激しくパフォーマンスする花冷え。と、その様子を監視室から見つめるもう一つの側面の花冷え。という二面性を表現した映像に仕上がっているとのことだ。監視室側のメンバーはピンクのウィッグをまとい、ポップでユーモラス、そして“ICONIC”な世界観を際立たせる、遊び心あふれる内容となっている。

https://youtu.be/JT_NgMk9n-4

EP『HOT TOPIC』は、“ジャパンカルチャーの発信”をテーマに掲げ、ラウドロック／メタルコアを基盤としながら、予測不能な展開、ポップな要素、鋭利なシャウトが混在する、花冷え。ならではの世界観を凝縮した作品だという。

なお、花冷え。は1月10日にキャリア初となるハワイ公演を控えているほか、2月には国内全国ツアー、5月には毎年恒例となっている主催イベント＜花冷え。pre. 春の大解放祭＞の開催も決定している。

◾️「ICONIC」

2026年1月9日（金）先行配信

2026年1月28日（水）CD発売 配信：https://hanabie.lnk.to/ICONICWN

CD予約：https://erj.lnk.to/OrhLC0 ・初回生産限定盤【CD+BD】ESCL-6187〜6188 ￥5,500（税込）

・通常盤【CD only】ESCL-6189 ￥2,000（税込） ▼CD収録内容

1.ICONIC

2.Spicy Queen

3.トキメキAbout you

4.GIRL’S TALK

5.はなびえんちゃん。のテーマ ▼初回生産限定盤付属Blu-ray収録内容

「ぶっちぎりJAPAN TOUR 2024」Zepp Shinjuku公演ライブ映像

1.O・TA・KUラブリー伝説

2.ぶっ壊す！

3.NEET GAME

4.ぶっちぎり東京

5.超次元ギャラクシー

6.我甘党

7.GIRL’S TALK

8.GAMBLER

9.Warning!!

10.メタ盛るフォーゼ！

11.令和マッチング世代

12.TOUSOU

13.ドラスティック・ナデシコ

14.いとをかしMyType

15.L.C.G

16.お先に失礼します。

17.今年こそギャル〜初夏ver.〜

18.Want to TIE-UP

◾️海外ライブ情報 ◆＜HANABIE. Hawaii Show＞

2026年1月10日（水）THE REPUBLIK（ハワイ） ◆＜HANABIE. 2026 NORTH AMERICA TOUR＞ 2026年3月13日（金）Boston, MA - Big Night Live（アメリカ）

2026年3月14日（土）New York, NY - Brooklyn Bowl（アメリカ）

2026年3月15日（日）Silver Spring, MD - The Fillmore（アメリカ）

2026年3月17日（火）Montreal, QC - Beanfield Theatre（カナダ）

2026年3月18日（水）Toronto, ON - Danforth Music Hall（カナダ）

2026年3月20日（金）McKees Rocks, PA - Roxian Theatre（アメリカ）

2026年3月21日（土）Philadelphia, PA - TLA（アメリカ）

2026年3月23日（月）Raleigh, NC - The Ritz（アメリカ）

2026年3月24日（火）Atlanta, GA - Buckhead Theatre（アメリカ）

2026年3月25日（水）Orlando, FL - House of Blues（アメリカ）

2026年3月27日（金）Cleveland, OH - House of Blues（アメリカ）

2026年3月29日（日）Detroit, MI - St. Andrews（アメリカ）

2026年3月30日（月）Chicago, IL - House of Blues（アメリカ）

2026年4月1日（水）Minneapolis, MN - The Fillmore（アメリカ）

2026年4月3日（金）Dallas, TX - House of Blues（アメリカ）

2026年4月4日（土） Houston, TX - House of Blues（アメリカ）

2026年4月6日（月）Austin, TX - Emo’s（アメリカ）

2026年4月7日（火）Phoenix, AZ - Van Buren（アメリカ）

2026年4月9日（木）San Diego, CA - House of Blues（アメリカ）

2026年4月10日（金）San Francisco, CA - August Hall（アメリカ）

2026年4月11日（土）Los Angeles, CA - Belasco（アメリカ）

◾️＜もしかして今年こそジャパンTOUR 2026＞ 2026年2月7日（土）福岡県・福岡DRUM LOGOS OPEN/START 17:00/18:00

2026年2月14日（土）大阪府・GORILLA HALL OSAKA OPEN/START 16:00/17:00

2026年2月15日（日）愛知県・DIAMOND HALL OPEN/START 17:00/18:00

2026年2月22日（日）宮城県・仙台Rensa OPEN/START 16:00/17:00

2026年2月23日（月・祝）東京都・Zepp Haneda (TOKYO) OPEN/START 17:00/18:00 ▼チケット

一般発売：1月10日（土）12:00〜

申し込み：https://hanabie.jp/live/in.html?liveid=54176

※プレイガイドの注意事項をご確認の上お申し込みください。 ◆＜花冷え。pre.春の大解放祭 2026＞ 日程：2026年5月10日（日）神奈川・KT Zepp Yokohama

出演者：花冷え。 / 他後日発表 ▼チケットファンクラブ先行

〜2026年1月12日（月・祝）23:59

FC入会：https://hanabeemania.jp

■その他国内ライブ ◆＜Dizzy Sunfist “THIS IS OUR RIOT”2025-2026@水戸LIGHT HOUSE＞

2026年1月19日（月） ◆＜ブクロックフェスティバル2026@GOLILLA HALL OSAKA＞

2026年2月1日（日） ◆＜BLARE FEST. 2026＞

2026年2月8日（日）ポートメッセなごや