Ｊ３福島に加入した元日本代表ＦＷ三浦知良（５８）が９日、都内で会見し、プロ４１年目のシーズンに向けた抱負を語った。

過去２シーズンはＪＦＬ鈴鹿でプレーし、Ｊリーグ復帰は２１年の横浜ＦＣ（Ｊ１）以来、５季ぶりとなる。ダークグレーのスーツ姿で会見に臨んだカズは「またここでチャレンジできることを幸せに思います」などと話した。新天地ではどんな名言が生まれるか―。これまでの“キング”カズの言葉を振り返る。

＊ ＊ ＊ ＊

◇これまでの“キング”カズの言葉

▽高校時代 ブラジル留学をめぐって当時の監督から『人間１００％はないが、お前は９９％無理だ』と言われ

「１％あるんですね。じゃあ僕はその１％を信じます」

▽９０年 ブラジルから読売クラブ（現東京Ｖ）へ復帰した際に

「日本代表をＷ杯に出場させるために帰ってきました」

▽９２年１１月３日 アジア杯イラン戦で終了間際に勝ち越しゴールを決め

「魂込めました、足に」

▽９８年６月５日 フランスＷ杯のメンバーから落選し、直前合宿地のスイスから帰国

「代表としての誇りと魂は、向こうに置いてきた」

▽０５年７月１１日 神戸からＪ２横浜Ｃへの移籍が決まり

「環境なんか関係ない。サッカーはボールとグラウンドがあればできるから」

▽１１年３月２９日 東日本大震災チャリティーマッチで日本代表を相手にゴール

「本当にみんなの気持ちが一つになったゴール。東北の皆さんにきっと思いが届いたと思う」

▽１３年６月５日 日本がブラジルＷ杯出場を決めたことへのコメントを求められ

「日本人であれば（メンバー入りの）権利がある。４６歳の僕にだって」

▽１３年７月３日 開始１６秒でシーズン初ゴールを豪快に決め

「シュートはネイマールでしたね」

▽１３年８月１１日 Ｊ通算５００試合出場を達成し

「振り返るには早い。まだ５００試合かって感じ」

▽１５年４月１４日 野球評論家・張本勲氏の『もうお辞めなさい』発言に対して

「もっと活躍しろ！と言われてるんだなと思いました。激励だと思って頑張ります」

▽１７年２月２６日 横浜ＦＣ在籍時、５０回目の誕生日を迎えた２６日にＪ２開幕の松本戦（ニッパツ）で先発出場し、自身が持つＪリーグ最年長出場記録を更新し史上初の５０歳選手に。試合では２トップの一角で６５分間プレー。得点はできなかったが１―０の勝利に貢献。

「６０歳まではやりたいね」

▽１９年４月１日 ５月から始まる新元号が「令和」に決まったことを受けて

「昭和、平成と駆け抜けてきて、また令和でも駆け抜けたい」

▽２４年６月２５日 保有権を持つＪ２横浜ＦＣからＪＦＬのアトレチコ鈴鹿に期限付き移籍することが発表され、東京・国立競技場で会見。

「今の状況で辞める選択は僕の中ではない。どうやってこの情熱を出すか、表現できるかを考えた」