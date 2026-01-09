【GUの990円トップス】が使える！ 40・50代がまるっと真似したい♡「サマ見えコーデ」

あえて薄手のアイテムを活用するレイヤードコーデへの注目度が高まっているこの冬。【GU（ジーユー）】が展開しているプチプラトップスが、まさにそんなトレンドスタイルを楽しむのにぴったりかも！ 今回は、大人世代がまるっと真似したくなるような、GUのシアートップスを使ったスタイリングアイデアをお届けします。透け感のあるシアー素材のトップスを寒い冬に着こなす新視点のコーデ術、ぜひ参考にしてみて。

薄手のシアー素材が着回し力を担うクルーネックT

【GU】「ソフトシアークルーネックT」\990（税込）

「ふんわりとした風合いで軽く、ちょうどよい透け感」（公式ECサイトより）を追求したという、シアー素材のクルーネックTシャツ。透けすぎない絶妙な薄手の生地はインナーとして着たり、色違いで重ね着したりと、多彩な着こなしのアレンジを楽しめます。カラー展開も9色と豊富なので、色選び次第でまた異なる表情を見せてくれそう！

厚手のジャケットのインナーとして抜け感をプラス

デニム素材のワークジャケットを主役にしたモノトーンコーデに、インナーとしてグレーのシアーTシャツをチョイス。しっかりと縫製された首まわりはルーズに開きすぎないため、ベーシックなトップス感覚でもスタイリング可能です。濃いめのカラーなら透け感も控えめ。厚手のジャケットとのコーデにちょうどいい抜け感をプラスする役目を担ってくれます。

目を引く旬の赤をスウェットの手元から覗かせて

ダークトーンでまとめたスウェット素材のワンツーに、トレンドカラーである赤のシアートップスをレイヤード。厚地のスウェットの手元から覗く軽やかな異素材と鮮やかな色味が、ぐんとコーデのシャレ感を高め、部屋着感を払拭してくれています。少し勇気がいるカラーは、こちらのコーデのように差し色感覚で挑戦するのがおすすめ。小物はレザー調のものを選んでキレイめに寄せるのが大人見えの鍵に。

異なる2色を重ねて繊細な奥行き感を演出

こなれた着こなしとして試したいのが、異なる2色の技ありレイヤードスタイル。シアー素材同士なら厚ぼったく見えにくく、色味に奥行き感が生まれて繊細な雰囲気が演出できます。スタッフ・Manamiさんは同サイズのナチュラルとブルーをセレクト。爽やかな淡色同士で相性が良く、ブラック中心の大人コーデに上品な彩りを加えてくれています。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ