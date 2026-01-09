米津玄師が、「第76回NHK紅白歌合戦」にて、初パフォーマンスを行った劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌「IRIS OUT」、そして、「第75回NHK紅白歌合戦」にて披露した「さよーならまたいつか！」のパフォーマンス映像を公開した。

2025年大晦日の「第76回NHK紅白歌合戦」にて、米津玄師が初パフォーマンスを行った「IRIS OUT」。NHK公式YouTubeチャンネルにて1週間限定公開された本映像は、公開から6日間で1,000万回再生を突破していた。「第75回NHK紅白歌合戦」で披露された「さよーならまたいつか！」は、2024年に放送されたNHK連続テレビ小説『虎に翼』の主題歌。同作の豪華キャストとの共演という紅白ならではの特別なパフォーマンス映像になっている。なお「虎に翼」は、スピンオフ作品「山田轟法律事務所」を2026年4月に放送予定だ。

あわせて、「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』スペシャル花火 ― IRIS OUT / JANE DOE ―」のアーカイブ映像も公開となった。

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』、そして主題歌 ⽶津⽞師「IRIS OUT」、エンディング・テーマ ⽶津⽞師, 宇多⽥ヒカル「JANE DOE」のヒットに感謝を込めて開催されたスペシャル花火。「IRIS OUT」、「JANE DOE」の音楽に載せ、夜空を鮮やかに彩る特別演出のミュージック花火が、12月20日に東京・お台場にて、お台場レインボー花火とのコラボレーションとして開催された。本日公開となったアーカイブ映像は、デンジとレゼの特別フレームとともに、様々な方向から捉えた花火が楽しめる、臨場感の溢れる映像となっているという。ナレーションは、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』デンジ役の戸谷菊之介が担当。

◾️米津玄師「IRIS OUT」／米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」 ▼米津玄師 「IRIS OUT」

配信中：https://smej.lnk.to/IRISOUT Illustration by 米津玄師 ▼米津玄師, 宇多田ヒカル 「JANE DOE」

配信中：https://smej.lnk.to/JANEDOE ▼16thシングル「IRIS OUT / JANE DOE」

発売中：https://reissuerecords.net/irisout_janedoe/

◾️劇場版『チェンソーマン レゼ篇』 © 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト ©藤本タツキ／集英社 ▼STORY

悪魔の心臓を持つ「チェンソーマン」となり、公安対魔特異４課に所属するデビルハンターの少年・デンジ（戸谷菊之介）。

憧れのマキマ（楠木ともり）とのデートで浮かれている中、急な雨に見舞われ、

雨宿りしていると偶然“レゼ”（上田麗奈）という少女と出会った。

近所のカフェで働いているという彼女はデンジに優しく微笑み、二人は急速に親密に。

この出会いを境に、デンジの日常は変わり始めていく…… ▼STAFF

原作 藤本タツキ（集英社「少年ジャンプ+」連載）

監督 𠮷原達矢

脚本 瀬古浩司

キャラクターデザイン 杉山和隆

副監督 中園真登

サブキャラクターデザイン 山粼爽太 駿

メインアニメーター 庄一

アクションディレクター 重次創太

悪魔デザイン 松浦力 押山清高

衣装デザイン 山本彩

美術監督 竹田悠介

色彩設計 中野尚美

カラースクリプト りく

3DCGディレクター 渡辺大貴 玉井真広

撮影監督 伊藤哲平

編集 吉武将人

音響監督 名倉靖

音楽 牛尾憲輔

配給 東宝

制作 MAPPA 主題歌 米津玄師 「IRIS OUT」

エンディング・テーマ 米津玄師, 宇多田ヒカル 「JANE DOE」

挿入歌 マキシマム ザ ホルモン「刃渡り2億センチ（全体推定70％解禁edit）」 ▼CAST

デンジ 戸谷菊之介

ポチタ 井澤詩織

マキマ 楠木ともり

早川アキ 坂田将吾

パワー ファイルーズあい

東山コベニ 高橋花林

ビーム 花江夏樹

暴力の魔人 内田夕夜

天使の悪魔 内田真礼

岸辺 津田健次郎

副隊長 高橋英則

野茂 赤羽根健治

謎の男 乃村健次

台風の悪魔 喜多村英梨 レゼ 上田麗奈 ▼WEB

劇場版公式サイト https://chainsawman.dog/movie_reze/

TV版公式サイト https://chainsawman.dog/tvseries/

公式X：@CHAINSAWMAN_PR https://twitter.com/ CHAINSAWMAN_PR ▼原作情報

第二部「少年ジャンプ＋」にて連載中！コミックス1〜22巻発売中！ ▼『チェンソーマン 総集篇』情報

・TVシリーズ全12話をまとめた『チェンソーマン 総集篇』を各プラットフォームで配信中！

詳細：https://chainsawman.dog/movie_reze/compilation/