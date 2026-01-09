広島の黒原拓未投手が９日、昨年５月の左膝手術からの復活に決意を新たにした。マツダで自主トレ。「膝は全然問題ないし（投球に）支障はない。結果を積み重ねて（ポジションを）奪いにいくだけ。キャンプ、オープン戦から内容と結果を求めて、争いに入っていきたい」と、万全の状態でキャンプに臨む。

２１年ドラフト１位の左腕は、２４年に自己最多５３登板で４勝３敗３ホールド、防御率２・１１と飛躍も、昨季は１、２軍ともに登板なし。リハビリ期間に得たものも多かった。

「試合にも出られなかったけど、それでも応援してくれる友達や家族、支えてくれる人がたくさんいる。（年末年始に）関西に戻ったときに、改めて感じました。その人たちのために頑張りたいなという思いが、より強くなりました」

母校・関大を訪れた際には、本荘雅章監督から「しっかり復活して」とエールをもらった。今季から栗林が先発に転向する。昨季終盤は森浦がクローザーを務めたが、黒原も“勝利の方程式”を担う候補の一人。「期待に応えたい」。“空白の一年”を乗り越え、４年目シーズンは開幕からフル回転を目指す。