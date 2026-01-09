寺地はるなの同名小説を、『愛に乱暴』（24年）の森ガキ侑大が映画化した『架空の犬と嘘をつく猫』。高杉真宙が演じたのは、弟を亡くした日から空想の世界で生きるようになった母のために、“弟になりすました手紙”を書き続けてきた主人公・羽猫山吹(はねこやまぶき)。噓をついてまで家族に寄り添い、人に合わせて生きてきた山吹の“優しさ”を、高杉はどう表現したのか。

【画像】映画『架空の犬と嘘をつく猫』の特別カットを見る



高杉真宙 撮影＝杉山拓也／文藝春秋

最初に脚本を読んだ時は、自分の知らない家族の中を覗き見てしまったような違和感がありました。それぞれが自分なりの“正義”を信じていて、事情によって都合のいい噓を重ねて生きている。ファンタジックなタイトルからはまったく想像できない内容で、「見えていないだけで、世の中は、本当にいろんな幸せと不幸せが隣り合っているんだな」と感じさせられました。

「噓は、包丁のようなものだと思います」

──山吹は“優しい人”なんだと思いますが、役作りではどんな点を意識されましたか。

純粋に優しい人というより、“優しい”という言葉を呪いのように感じている人だと解釈しました。「優しいね」と言われるたびに「優しくあらねばならない」と自分に課してしまう。優しいという言葉そのものが憎くて仕方がないのに、それが彼自身の“正義”にもなってしまっているのではないかと想像し、そのねじれを、できるだけストレートに演じようと思いました。

──森ガキ（侑大）監督とのやりとりで、特に印象に残っていることはありますか？

監督と話して特に意識したのは、家族との“距離感”でした。家族といっても、結局は他人です。でも血がつながっているから、完全な他人にもなれない。その微妙な距離を、常に意識していました。普段から役作りで特別な準備をするタイプではないのですが、今回はいつも以上に「書かれていない部分」を想像して臨んだ気がします。

僕自身にも弟が二人いるので、無意識のうちに自分の中にある感情や距離感がどこかにあるのかもしれない。そう思って向き合いました。実際は、仲がいいんですけどね（笑）。

──本作では“噓”が大きなテーマとなっていますね。

噓は、包丁のようなものだと思います。人を傷つけることもできるし、美味しい料理を作ることもできる。使い方次第なんですよね。

もちろん、人を不幸にする噓は許されませんが、山吹が母のために書き続けた“噓の手紙”は、彼が背負った責任と正義の中で生まれた、彼なりの“正しい噓”だったのだと思います。

なぜ山吹はかな子のもとへ向かったのか

──対照的な頼（伊藤万理華）とかな子（深川麻衣）という二人の女性は、山吹の内面を映す重要な存在です。

頼は、山吹が唯一“素でいられる相手”です。彼女は山吹のことを“優しい人”として扱ってこない。その距離感が山吹には心地よかったんだと思います。

一方、かな子さんは“演じている山吹”を必要としてしまう存在です。彼女のもとへ向かうシーンは、脚本通りに演じながらも「なんで行くんだろう」と納得しきれない瞬間がありました。でも、かな子さんが母親から受け継いだ性質と、山吹が幼少期から身につけざるをえなかった振る舞いが、どこかで共鳴してしまったのではないか、と解釈することで、ようやく自分の中で折り合いがつきました。

──観たあとに自分の家族を思い浮かべる作品だと感じました。

「この映画を観て親に電話したくなった」と言ってくださった方がいました。まさに、そういう気持ちになれる作品だと思います。山吹の家族のように分かりやすく歪んだ場合もあれば、外から見たらごく普通に見えるケースもありますが、普段は見えなくても、どんな人にも家族や過去のできごとなど“背景”があるはずです。観終わった時に「自分以外の誰かの背景を想像してみよう」と思える人が少しでも増えるなら、この映画をやった意味はあると感じています。

杉山拓也＝写真

菊池陽之介＝スタイリング

堤紗也香＝ヘアメイク

衣装協力：ジャケット・パンツ／イレニサ、その他スタイリスト私物

たかすぎ・まひろ 1996年、福岡県生まれ。09年俳優デビュー。映画『ぼんとリンちゃん』（14年）にて第36回ヨコハマ映画祭 最優秀新人賞を受賞。近年の出演作に、『映画劇場版TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』『盤上の向日葵』（いずれも25年）、大河ドラマ『光る君へ』（NHK）（24年）、ドラマ『ザ・ロイヤルファミリー 』（25年）などがある。

INTRODUCTION

『川のほとりに立つ者は』で2023年本屋大賞にノミネートされた寺地はるなの同名小説を映画化。監督は『愛に乱暴』（24年）の森ガキ侑大、脚本は『浅田家！』（20年）で日本アカデミー賞優秀脚本賞を受賞した菅野友恵。主演の高杉真宙をはじめ、幅広い世代の実力派俳優が確かな演技と存在感で支えている。原作者の故郷・佐賀でのロケ撮影も敢行し、キャストがその街に“生きている”かのようなリアリティを醸し出している。

STORY

弟を事故で亡くした羽猫山吹は、現実を受け入れられない母のために、弟になりすました手紙を書き続けてきた。母から逃れるように愛人をつくる父、荒唐無稽な発言を繰り返す祖父、骨董屋で“噓”を売る祖母。そんな家族に「噓と噓つきが嫌い」と反発していた姉・紅は、山吹が中学2年生の時に家を飛び出してしまう。山吹自身も専門学校進学を機に実家を離れ、就職し、幼なじみの頼と結婚。消息を絶っていた姉との再会も果たす。29歳の時、祖母の死をきっかけに久々に家族が顔を合わせるが、そこへ山吹の初恋の相手・かな子が現れて──。

STAFF & CAST​

監督：森ガキ侑大／脚本：菅野友恵／原作：寺地はるな『架空の犬と嘘をつく猫』（中央公論新社刊）／出演：高杉真宙、伊藤万理華、深川麻衣、安田顕、余貴美子、柄本明／2025年／日本／125分／配給：ポニーキャニオン／©2025 映画「架空の犬と嘘をつく猫」製作委員会

（相澤 洋美／週刊文春CINEMA）