おしんドリームは、2026年年始より、屋内に特化した新しいエンターテインメントサービス「おしんドローンショー」を本格的に開始します。

結婚式や企業イベント、商業施設などにおいて、最大30機のドローンが音楽と光に合わせて舞う、没入感の高いインドア体験を提供します。

おしんドリーム「おしんドローンショー」

サービス開始時期：2026年年始より本格開始

特徴：屋内特化型、最大30機使用、音楽・照明との連動演出

価格目安：ライトパック 50万円(税込)〜 ／ バリューパック 90万円(税込)〜

公式サイト：https://odshow.jp/

これまでドローンスクールを通じて多くの人々と関わる中で、「ドローンをもっと身近に感じてほしい」「幸せな気持ちになる体験をつくりたい」という思いから事業化されました。

屋外ショーとは異なり、天候に左右されず、比較的コンパクトなスペース（最小5m×5m×高さ5m程度）でも実施可能な点が大きな特徴です。

ドローンの動き、音楽、照明が一体となり、目の前で繰り広げられる臨場感あふれるショーは、観客に驚きと感動を与えます。

屋内ドローンショーのメリットと活用シーン

【主なメリット】

1. 天候・時間に左右されず計画通りに実施可能

2. 航空法の適用外のため、最短1週間程度での実施も相談可能

3. 目の前で飛ぶドローンの臨場感と没入感

4. 狭いスペースでも実施可能

5. ドローンスクールで培った徹底した安全管理

【想定利用シーン】

・結婚式、披露宴（新郎新婦の名前やメッセージ演出）

・企業イベント、周年式典（ロゴやスローガンによるブランディング）

・商業施設、季節イベント（集客コンテンツ）

・ライブ、スポーツイベント（ハーフタイムショー等）

・教育機関向けプログラム（ショー制作体験等）

導入しやすい価格設定とカスタム対応

屋外での大規模ドローンショーに比べて導入しやすい価格帯も魅力です。

基本となる「ライトパック（10機）」は50万円(税込)から、「バリューパック（20機）」は90万円(税込)から提供。

上位プランではAIを活用した完全オリジナル演出や、オリジナル楽曲に合わせたドローン演出設計にも対応し、“その日だけの特別なショー”をオーダーメイドで制作します。

今後の展開

今後は企業や観光施設、ブライダル業界との連携を進め、導入事例を拡大していく予定です。

また、エンターテインメントだけでなく、次世代の人材育成を目的とした教育プログラムとしての展開も行っています。

なお、本サービスの詳細は、2026年1月21日〜23日に幕張メッセで開催される「第13回 ライブ・エンターテイメントEXPO」にて紹介され、実演も予定されています。

株式会社おしんドリーム「おしんドローンショー」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 最大30機のドローンが音楽と光に合わせて舞う！おしんドリーム「屋内ドローンショー」 appeared first on Dtimes.