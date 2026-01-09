最適なプラットフォームを提供！イータス「AUTOSAR製品販売店契約」

イータス株式会社は、イーソル株式会社（以下eSOL）とAUTOSAR製品の日本における販売店契約を締結しました。

車載ソフトウェアのグローバル標準仕様であるAUTOSAR製品の販売協力を通じ、先進的なモビリティ開発を支援します。

販売開始時期：2026年1月より

エンジニアリングサービス提供開始：2026年4月より

提携パートナー：イーソル株式会社（eSOL）

取扱対象製品：AUTOSARソリューション、SoC向けミドルウェアソリューション、オンボードセキュリティソリューション

SDV（Software Defined Vehicle）時代において、車載ソフトウェア開発は高度化かつ多様化しています。

顧客のニーズに応えるためには、製品とエンジニアリングサービスを適切に組み合わせたカスタムプラットフォーム開発が不可欠です。

ETASは長年、AUTOSAR製品を含む車載ソフトウェアプラットフォームやツールを提供してきました。

一方、eSOLも株式会社デンソーと共同開発したAUBISTを提供するなど、豊富な実績を有しています。

今回の契約により、eSOLはETAS製品をラインナップに加え、より広範囲な要望に対応。

さらに、製品やツールとeSOLの技術力を組み合わせたフルスタックのエンジニアリングサービスを提供することで、最適なカスタムプラットフォームの実現をトータルで支援します。

イータス株式会社 代表取締役社長 水本 文吾氏のコメント。

AUTOSARにおいて非常に多くのビジネスと知見、人材をお持ちのeSOLさんとのパートナーシップ締結を心より嬉しく思います。

AUTOSAR準拠の基本ソフトウェアに高度なセキュリティ技術を組み合わせ、従来のマイクロコントローラは勿論、SoC向けのミドルウェアについても、eSOLさんとともに優れたソリューションを提供してまいりたいと思います。

急速に進むSDV時代において、お客様が直面する複雑な課題を解決し、開発効率の飛躍的向上とサイバーセキュリティを実現するために、eSOLさんとの連携がお客様や自動車業界にとって意義あるものとなるよう尽力していきます。

eSOL 代表取締役社長 CEO兼CTO 権藤 正樹氏のコメント。

共に長年AUTOSARに貢献してきたETASさんとAUTOSARの拡販で協力できることはとても感慨深く、たいへん光栄に思っています。

当社の強みはソフトウェア開発におけるOSからアプリケーションに至るまでの各レイヤーの技術や知見をフルスタックでエンジニアリングサービスとしてお客様にお届けできることにあります。

当社はAUTOSAR製品としてAUBISTを引き続きプロモーションしてまいりますが、多様化するお客様の要件やニーズに応じてETASブランドの製品を提供できることは、我々にとっても非常に心強く、最終的にはお客様の製品の開発力や競争力に寄与できるものと確信しております。

AUTOSARに深い知見を持つ両社が協力することで、SDV時代の多様化するモビリティ開発のニーズに対応していきます。

