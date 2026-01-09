「ベッドの上でバイブが…」60歳を過ぎて“ラブホテル清掃”の仕事を始めた男性が見た『衝撃の光景』
見知らぬ人が使った「器具」を素手で片付け、ホテルの回転率を高める。ラブホテルの清掃には昼も夜もなく、とにかく忙しい時間が流れる。そんな仕事に、60歳を超えて「仕事」と「収入」が激減した男性が飛び込んで目にした光景とは――。
人生100年時代ともいわれる一方、年金制度の先行きが危ぶまれる昨今、60歳や65歳での「リタイヤ」はもはや許されない。私たちは定年退職を迎えた後も、生涯にわたって働く必要がある時代に突入している。とはいえ、老境に入って体力が衰えていても従事できる仕事には、どんなものがあるのだろうか？
これまでフリーライターとして活動してきた神舘和典さんが、60歳を超えて「人生で初めての就職活動」を行い、さまざまな職業を体験したルポ『60歳からのハローワーク』（飛鳥新社）から「ラブホテル清掃員」として働いてみた際のエピソードを抜粋してお届けする。（全4回の1回目／つづきを読む）
60歳を過ぎて、ラブホテル清掃の仕事を始めた男性。果たしてこの仕事は、リタイヤ後にもできる内容か？（画像はイメージです） ©Masaharu_Shirosuna/イメージマート
◆◆◆
「ベッドの上でバイブがウネウネ動いています」
グイーン、グイーン、グイーン。
客室に入ると、聞き慣れない卑猥な機械音が静かに響いていた。なんだろう？ 音のするほうに近づくと、ベッドの上で棒状のバイブレーターの先っぽがウネウネと動いている。まるで生きものみたいだ。
亀頭のようなヘッドにはピタッとコンドームが装着され、照明でテカテカ輝いていた。恐る恐る触れるとまだ生温かい。
「ササキさーん！」
一緒に客室掃除を回っているチームリーダーのササキさん（仮名・以下同）を呼んだ。40代くらいの、きびきびと動く女性だ。
「どうしました？」
バスタブを掃除していたササキさんが、雑巾替わりのバスタオルを手にやってきた。
「ベッドの上でバイブがウネウネ動いています」
ササキさんも生き物のように身をうねっているバイブのほうを見る。
「ええ、動いていますね」
「どうすればいいでしょう？」
聞いてみたものの、どうすればいいかはわかっている。スイッチを切り、コンドームを外し、バイブを消毒するのが自分の仕事だ。でも、見ず知らずの女性のアソコに突っ込んでグリグリしたばかりのホットなバイブに触りたくない。慣れているササキさんが「私がやりましょう」と言ってくれることを期待した。
しかし、仕事はそんなに甘くない。
素手で、他人が使ったバイブの後始末
「スイッチを切って、ゴムを外して、きれいに消毒してくださいね」
クールに言われた。想定内の指示だ。それでも、食い下がってみる。
「僕がですか？」
「もちろん」
「素手で？」
「もちろん」
「でも、まだ温かいんですよおー」
このホテルをチェックアウトするギリギリまで女性のなかに入れていたのだろうか。湯気こそ立っていないが、体温を感じた。
「それで？」
ササキさんはあくまでもクール。これ以上ごねるのは大人げない。仕事なのだ。
「すぐにやります」
僕も男。駄々をこねるのはやめにして、バイブの動きを止め、ヌルヌルするコンドームを外す。むき出しになった先っぽに消毒用のアルコールを噴霧して布でキュッキュッと拭いた。たったこれだけの作業で、額に汗がにじんだ。情けない。
実はこの日、生まれて初めてバイブを触った。初バイブが他人の使った後始末とは。なんて残念なオレ、と思った。
こうして、大阪・難波にあるラブホテルの仕事がスタートした。
アニメ声の「嬢」にいざなわれ、バックヤードへ
「60代OKのラブホテルの仕事がありますけれど、もちろんやりますよね？」
60歳以上の仕事探しを書籍化する編集部の花田紀凱編集長から連絡をもらい、「やります！」と即答した。そのときは安易に考えた。楽しそうだとすら思った。伊豆の会員制リゾートホテルの仕事で高評価をもらったので、ラブホテルもやれるだろうと高を括ってもいた。
東京から大阪へ向かったのは夏の週末。午前の新幹線で新大阪に着き、地下鉄で難波のホテルへ。街は大阪・関西万博に来た観光客で大賑わい。その人混みが酷暑の大阪をさらに高温に感じさせる。
溶けそうになるほど暑い街中を人をかき分けかき分けして進むと、目的のホテルがあった。館内に入ると、エアコンがキンキンに効いていた。生き返ったように感じる。
「いらっしゃいませ。お1人ですか？」
スピーカーから、アニメの声優のようなフロント嬢の声が響いた。ラブホテルで「お1人ですか？」という問いかけは変だと思ったが、ホテルで風俗嬢と待ち合わせる1人客もいるのだろう。
「日雇いでうかがいました」
「ああー、はいはいはい。承知しております。左手のドアから事務所へお入りください」
フロント嬢に従いバックヤードへ入ると、そこは従業員の詰所になっていた。
昼間から「行為」に勤しむ人たちを尻目に、せっせと清掃
広いテーブルが置かれ、10人ほどがホテルの従業員用ユニフォームを着て待機している。年齢は20〜60代くらいまで幅広い。窓はないけれど、雰囲気は明るい。意外だったのは、若い女性が主流の職場ということ。女子高の教室に紛れ込んだようだ。
「どこからいらしたんですか？」
「オトウサン、おいくつですか？」
質問攻めにあった。“オトウサン”というのは、僕の父親のことではなく、僕自身のことだ。
店長は40代の男性、オクムラさん（同）。
「今日は1日、客室の掃除とベッドメイクをやってもらいます」
オクムラさんに指示された。客室の掃除とベッドメイクならば、伊豆で体験済み。リゾートホテルもラブホテルもシーツの取り替えにはそれほど大きな違いはないはずだ。
その場でオクムラさんによって、3人1組の、客室をセットアップするチームが3つつくられた。お客さんが2〜3時間の滞在に利用する昼間のラブホテルではチェックイン・チェックアウトの時間の指定はない。客のカップルが部屋を出たら即客室へ向かい、掃除をして、次のお客さんのためにセットアップする。ラブホテルは客室の回転率が勝負だ。
できるだけ早く部屋をもとの状態に戻して、次のお客さんを迎え入れる。
このホテルの部屋数は約50室。どの部屋もデザインはシンプル。客室は古いチェーン系のビジネスホテルよりもはるかに広く、清潔感もある。だからだろう、昼にはすでに満室になっていた。大阪のカップルは、真昼間からセックスに励んでいる。
バックヤードにはモニターテレビが並び、ホテル前、フロント、廊下の各部屋の入口付近、エレベーター、満室のときにお客さんが待つブースを映している。
おっ、3階が1室空いた。部屋からカップルが出てくる様子が確認できた。若いのに腹の出た男と、水色のワンピースを着たアイドルのような女性。
「クソッ、アイドルみたいなコとイチャイチャしやがって」
嫉妬と羨望で、心の中で毒づく。
（神舘 和典／Webオリジナル（外部転載））