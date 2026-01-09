¡È¥ß¥¹¥¿¡¼¥ì¥ª¡É·ª»³¹ª¤Î¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤ò¾þ¤ì¤ë¤«¡©À¾ÉðÉâ¾å¤Î¥«¥®¤Ï¡È¼ã¼ê¤ÎÀ®Ä¹¡É¤È¡ÈÂçÊä¶¯¡É 12µåÃÄÃ´Åöµ¼Ô¤Î2026Ç¯Å¸Ë¾¡¡#4À¾Éð
2025Ç¯¤Î¥×¥íÌîµå¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ïºå¿À¤¬Î¾¥ê¡¼¥°»Ë¾åºÇÂ®¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢Âè5Àï¤Î±äÄ¹11²ó¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿Ç®Àï¤òÀ©¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬5Ç¯¤Ö¤ê12ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó12µåÃÄÃ´Åöµ¼Ô¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤òÆÈ¼«¤ÎÌÜÀþ¤ÇµåÃÄÊÌ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Íè¤¿¤ë2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤òÅ¸Ë¾¤¹¤ë¡£
¥ß¥¹¥¿¡¼¥ì¥ª¤¬·è¤á¤¿¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÂç±ÑÃÇ¡×¤È¡¢¤½¤ì¤ò¸«¼é¤ë¸åÇÚ¡¢Æ±Î½¤ÎÁÛ¤¤¡£
26Ç¯¡¢À¾Éð¤¬·Þ¤¨¤ëÂç¤¤Ê¡ÖÀáÌÜ¡×¤È¤Ï¡Ä
¡È°ÛÎã¡É1Ç¯Á°¤Î°úÂàÉ½ÌÀ
2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÁ°¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
À¾Éð°ì¶Ú24Ç¯¡¢¡È¥ß¥¹¥¿¡¼¥ì¥ª¡É¡¢·ª»³¹ª(42)¤¬²ñ¸«¤·¡¢°ÛÎã¤È¤â¸À¤¨¤ë1Ç¯Á°¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
·ª»³¤Ï¥×¥í25Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î°úÂà¤ò¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤ËÀë¸À¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Öº£¤ÎËÍ¤Îµ¤»ý¤Á¡¢²¿¤«ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¤³¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¹ª¤ß¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°µ»½Ñ¤Ç¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤¿°ÂÂÇ¿ô¤Ï2150ËÜ¡£
ÆüËÜ°ì¤Ï1²ó¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡3²ó¡£¾ï¤ËÇØÃæ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÏÍèÇ¯¡¢25Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤ÆÌîµå¿ÍÀ¸¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡£
¼èºà¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢·ª»³¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤ä¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¸ÀÍÕ¤Ê¤É¤Ï¡¢µ»ö¤ÎºÇ¸å¤Ëµ¤¹¡£
Á°Îã¤òÂÇ¤Á¾Ã¤·ÂÇÀþ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¥ë¡¼¥¡¼
2024Ç¯¡¢¤ï¤º¤«39»î¹ç¤Ç¼«ÎÏÍ¥¾¡¤¬¾ÃÌÇ¤·¡¢ºÇ²¼°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿À¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡£
¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¤Ï.212¤È¥Ñ¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¤Ç¡¢ÂÇÀþ¤¬ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢À¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¤¬·Ç¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢º£°æÃ£Ìé(27)¤ä¶ùÅÄÃÎ°ìÏº(26)¤ä郄¶¶¸÷À®(28)¤Ê¤É¡¢ÀèÈ¯¿Ø¤¬»î¹ç¤òºî¤ê¡¢¼é¸î¿À¤ÎÊ¿ÎÉ³¤ÇÏ(26)¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡Ö¼é¤ê¾¡¤ÄÌîµå¡×¤À¤Ã¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿³«ËëÀï¡¢³«ËëÅê¼ê¤Ë¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Çº£°æ¤¬»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£
ÆüËÜ¥Ï¥àÂÇÀþÁê¼ê¤Ë9²ó2¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤òºî¤ë¤â¡¢ÂÇÀþ¤¬1ÅÀ¤â±ç¸î¤Ç¤¤º¡¢´°ÉõÉé¤±¡£¤¹¤ë¤È¤³¤Î¥«¡¼¥É°ìÅÙ¤â¾¡¤Æ¤º¡¢³«Ëë3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÈÆ±¤¸¡¢ÂÇ¤Æ¤º¤ËÉé¤±¤ë»Ñ¤¬Ç¾Î¢¤ò¤è¤®¤ë¡£¤³¤Î¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤òÂÇÇË¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿ÅÏÉôÀ»Ìï(23)¤Ï¡¢³«Ëë3Ï¢ÇÔ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÂÇÎ¨4³ä5Ê¬5ÎÒ(11ÂÇ¿ô5°ÂÂÇ)¤È¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â¥Ò¥Ã¥È¤òÎÌ»º¤·¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤Ê¤¬¤é¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡£
ÅÏÉôÀ»Ìï3¡¦4·îÀ®ÀÓ¡§ÂÇÎ¨.435¡¡9ÂÇÅÀ
¤µ¤é¤Ë¡¢ÍèÆü°ìÇ¯ÌÜ¤Î½õ¤Ã¿Í¡¢¥Í¥Ó¥ó(28)¤Î³èÌö¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¼ç¤Ë4ÈÖ¤ËºÂ¤ê¡¢ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨3³äÄ¶¤¨¤Î¾¡Éé¶¯¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î¼éÈ÷¤Ç¤Ï¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¥Í¥Ó¥ó2025À®ÀÓ¡§
ÂÇÎ¨.277¡¡21ËÜÎÝÂÇ 63ÂÇÅÀ ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨.308
¥ë¡¼¥¡¼¤È½õ¤Ã¿Í¤Î³èÌö¤ÇÅêÂÇ¤¬³ú¤ß¹ç¤¤¤À¤·¤¿À¾Éð¤Ï¡¢¸òÎ®Àï¤ò½ª¤¨¡¢4°Ì¤Ê¤¬¤é37¾¡31ÇÔ¤ÈÃù¶â¤òºî¤Ã¤¿¡£
¶¸¤¤¤¬À¸¤¸¤¿¼é¤ê¾¡¤ÄÌîµå
¸òÎ®ÀïÌÀ¤±Ä¾¸å¤Î3¥«¡¼¥É¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¡£¼ó°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î3Ï¢Àï¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢2°Ì¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È2Ï¢Àï¡¢3°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È3Ï¢Àï¡£¾å°Ì¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÍî¤È¤»¤Ê¤¤»î¹ç¤¬Â³¤¤¤¿¡£
·ë²Ì¤Ï¡¢2¾¡6ÇÔ¤ÈÂç¤¤¯Éé¤±±Û¤·¡£
²Æ¾ì¤ËÆþ¤ê¡¢Åê¼ê¿Ø¤âÂÇ·â¿Ø¤âÎ¾ÊýÄ´»Ò¤òÍî¤È¤·¤¿·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£¾å°Ì¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÎÏ¤Îº¹¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
Âç¼ºÂ®¤·¤¿À¾Éð¤Ï¡¢Á°È¾ºÇ½ª¥«¡¼¥É¤â3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢¸òÎ®Àï¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿Ãù¶â¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼Ú¶â3¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¸åÈ¾¤ËÆþ¤ê¡¢Î©¤ÆÄ¾¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢°ìÅÙ¼ºÂ®¤·¤¿Î®¤ì¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µîÇ¯¤è¤ê¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¤Ï¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂÇÎ¨¡¢ÆÀÅÀ¶¦¤Ë¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¡£¼é¤ê¾¡¤Ä¤Ë¤â¡¢°ìÇ¯´Ö¤ÎÀï¤¤¤Ç¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
½ç°Ì¤ÏºÇ²¼°Ì¤òÌÈ¤ì¤ë¤â¡¢A¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ï¤Û¤É±ó¤¤5°Ì¤Ç2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤¬Ëë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
À¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º2025Ç¯À®ÀÓ¡§
63¾¡ 77ÇÔ 3Ê¬¤± ¾¡Î¨.450
ËÉ¸æÎ¨2.99(¥Ñ3°Ì)
ÂÇÎ¨.232(¥Ñ6°Ì)
¼ã¼êÂæÆ¬¡ªºòµ¨¤Î·Ð¸³¤òº£µ¨¤Ø
¥Á¡¼¥à¤ÎÊÑ³×´ü¤Ï¡¢¼ã¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄê°ÌÃÖ³ÍÆÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡£
¶¯¤¤¥é¥¤¥ª¥ó¥ºÉü³è¤Ø¡¢Â¿¤¯¤Î¼ã»â»Ò¤¬·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£¥·¡¼¥º¥óºÇ¤âÈôÌö¤·¤¿¤Î¤ÏÀ¾Àî°¦Ìé(26)¤À¤í¤¦¡£
8Ç¯ÌÜ¤Îºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢¼ç¤Ë1ÈÖ¥»¥ó¥¿¡¼¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Á´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î¿ô»ú¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£
8·î2Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¤Ï¡¢µåÃÄ70Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë1»î¹ç6ÂÇ¿ô6°ÂÂÇ¤ÎÎ¥¤ì¶È¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÂÇ·â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹¤¤¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤ÈµåºÝ¤Î¶¯¤µ¤¬¸÷¤Ã¤¿¼éÈ÷¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
À¾Àî°¦Ìé¡¡2025Ç¯À®ÀÓ¡§
ÂÇÎ¨.264 10ËÜÎÝÂÇ 38ÂÇÅÀ 26ÅðÎÝ ½ÐÎÝÎ¨.318
À¾Àî¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÇÈ¤¬¤Þ¤À¾¯¤·Âç¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÇÈ¤Î¥Ö¥ì¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ìµ¤¯¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
À¾Àî¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÈÄ¹164Ñ¤È¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿4Ç¯ÌÜ¤ÎÆâÌî¼ê¡¦Âìß·²Æ±û(22)¡£
¹¤¤¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¡¢¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥×¥ì¡¼¤ÎÏ¢Â³¤Ç¡¢¥»¥«¥ó¥É¤È¥·¥ç¡¼¥È¤É¤Á¤é¤â¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ê¡¢²¿ÅÙ¤â¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ëº£µ¨¤Ï²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â¿Ê²½¡£5·î17Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤Ï¡¢6ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ¤Ç¥×¥í½é¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£
Âìß·²Æ±û¡¡2025Ç¯À®ÀÓ¡§
ÂÇÎ¨.234 14ÂÇÅÀ 21ÅðÎÝ
Âìß·¤Ï¡¢¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤³¤Î1Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼éÈ÷¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç»ý¤ÁÌ£¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ïº£Ç¯°ìÇ¯´Ö¤Ç¾¯¤·¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¼éÈ÷¤ÏËÍ¤ÎÃæ¤ÇÀ¸Ì¿Àþ¡£¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¤È¿´¤â¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¤Î¤ÇÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
Åê¼ê¤Ç¤Ï3Ç¯ÌÜ¤Î»³ÅÄÍÛæÆ(21)¤¬Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£4·î3Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¥×¥í½éÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¤½¤³¤«¤é15»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¡£
Ãæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤ë¤È¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð49»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·ËÉ¸æÎ¨¤Ï2.08¤È°µ´¬¤ÎÆâÍÆ¡£·ÀÌó¹¹²þ¤Ç¤Ï329%¥¢¥Ã¥×¤Î¿äÄêÇ¯Êð3000Ëü±ß¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
º£°æ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï&°ÛÎã¤ÎÂçÊä¶¯
Â¿¤¯¤Î¼ã¼ê¤¬Ãå¡¹¤È°é¤Á¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À²ÝÂê¤ò¶»¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤¬¥Á¡¼¥à¤òÎ¹Î©¤Ä¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
3Ç¯Ï¢Â³Æó·å¾¡Íø¡¢ÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤Îº£°æÃ£Ìé¤¬¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤ÄË¼ê¤À¡£
¤¿¤À¡¢¥Á¡¼¥à¤Ïº£¥ª¥Õ°ÛÎã¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂçÊä¶¯¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡£
DeNA¤«¤éFAÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿·¬¸¶¾»Ö(32)³°Ìî¼ê¤È¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éFAÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÐ°æ°ìÀ®(31)ÆâÌî¼ê¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¡£µåÃÄ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÆ±°ìÇ¯¤Ë2¿Í¤ÎFAÁª¼ê¤ò°ú¤Æþ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÂæÏÑÂåÉ½¤ÎÎÓ°Â²Ä¡Ê¥ê¥ó¡¦¥¢¥ó¥¯¥¦¡Ë³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¤È¤Î·ÀÌó¤Ë¤â¹ç°Õ¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢µð¿Í¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤Î¹â¶¶ÎéÅê¼ê(30)¤È°éÀ®·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£
4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎA¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·ÀÑ¶ËÅª¤ÊÊä¶¯¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥¤¥ª¥ó¥º°ì¶Ú¡¦·ª»³¹ª Íèµ¨25Ç¯ÌÜ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤ÎÇ¯¤Ë
2025Ç¯11·î24Æü¡¢·ª»³¹ª¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¡¦25Ç¯ÌÜ¤ÎÀáÌÜ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤ÎÇ¯¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¡¢ÄãÌÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ª»³¤Ï2025Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó³«»ÏÁ°¡¢¡Ö¶¯¤¤À¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤òÀèÇÚ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¡¢ÎÉ¤¤ÅÁÅý¤¬°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤Þ¤¿ÎÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢ÎÏ¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¸å¤í¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¡¢¿·¤¿¤ÊÅÁÅý¤Î°ìÉôÊ¬¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤Ê¤È¡×¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¶¯¤¤¥é¥¤¥ª¥ó¥ºÉü³è¤Ø¡¢¶¯¤¤»þÂå¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿·ª»³¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤Ï¿Í°ìÇÜ¶¯¤¤¡£
¥Á¡¼¥à¤òÇØÃæ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ë»Ñ¤ò¡¢¸åÇÚ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤ß¤Æ¤¤¤¿¡£
¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿º£°æ¤Ï¡¢¡Ö½Ð¾ì¤¬Ìµ¤¯¤Æ¤âËèÆü¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËºÇ½é¤ËÍè¤Æ¡¢ËèÆüÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¡¢¤¤¤Ä¤âËÍ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¤ß¤ó¤Ê¸«¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î½àÈ÷¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤â¤¹¤´¤¯Âº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
Æ±´ü¤ÎÃæÂ¼¹äÌé(42)¤Ï¡Öº£¤Ï40ºÐ°Ê¾å¤¬2¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¼ã¤¤¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È2¿Í¤ÇÏÃ¤¹¤Î¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤«¤½¤ó¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤è¡¢´ðËÜ¤ÏÌîµå¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¡£
ÃºÃ«¶ä¿ÎÏ¯Êá¼ê¤â¡¢¡Ö·ª»³¤µ¤ó¤ÈÃæÂ¼¤µ¤ó¤Î´Ö¤¬¤À¤¤¤Ö¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ã¤¤»ÒÃ£¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¡Ê¼«Ê¬¤¬¡Ë¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡È¿®Íê¤È¼ÂÀÓ¤Î·ª»³¡É¤È¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê·ª»³¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
·ª»³¡§
¹¥¤¤Ç»Ï¤á¤¿Ìîµå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢»Å»ö¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦°ì²óÌîµå¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤ò»×¤¤¤À¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤à¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¤¢¤ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤êÌ£¤ï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤«¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹
¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ÉÔÄ´¤Ê¤É¤Ç¶ì¤·¤à¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤¦Äù¤á¤¯¤¯¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤º¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
·ª»³¤Ï°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢¤³¤¦·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ò½Ð¤·¿Ô¤¯¤·¤Æ¡¢É¬¤ºÍ¥¾¡¤¹¤ë¡£¤½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ìîµå¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤¹¤ë·ª»³¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î²¸ÊÖ¤·¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡¦À¾ÉðÃ´Åö¡¡´Ö²¼¹°µ¬¡Ë