“改造車の祭典”として知られる「東京オートサロン」が、きょう開幕しました。近年、展示される車に変化が起きています。

笑顔で会話を交わすのは、トヨタの豊田章男会長と日産のイヴァン・エスピノーサ社長。

トヨタ 豊田章男 会長

「ライバルがいないと自動車業界が成り立たない。みんなで切磋琢磨して自動車業界を盛り上げて、この国のためにいいことをやることが我々の使命だ」

ライバル企業のトップが集ったのは、きょう開幕した「東京オートサロン」です。

並ぶのは最新のスポーツカーばかり。「東京オートサロン」と言えば、一般車をレース向けに改造した車などが展示される“改造車の祭典”。しかし、近年展示される車に変化が起きているといいます。

世界初公開されたのは、人気車種「オーラ」のレーシングカーモデル、レジェンドスポーツカー「フェアレディZ」も。実際に購入できる「市販車」です。

なぜ、改造車の祭典で市販のスポーツカーが主流となっているのでしょうか？

日産モータースポーツ＆カスタマイズ 真田裕 社長

「Re:Nissan（経営再建策）に対する貢献も小さくないと考えている。経営状況を良くしていくために、我が社としても貢献していきたい」

現在、世界で加熱しているモータースポーツ人気。海外ではスポーツカーの販売が好調で、2028年度には1.5倍に拡大すると見込んでいます。

各メーカーもスポーツカーのラインナップを拡大するなど強化。世界の根強いファンを獲得しようと、しのぎを削っています。

スバル商品事業本部 小林正明 PGM

「モータースポーツで培った技術・知見 アセット（資産）を組み合わせることで、より運転して楽しくなる、かつ走行安定性が非常に高まる」

スバルが公開したのは、スポーツ仕様車の最新モデル。モータースポーツなど“過酷なレース”で培われた最新技術が詰め込まれているといいます。

世界の市場を狙うとともに日本の若者の心を捉える車作りは、ますます過熱しそうです。