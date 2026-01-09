石井大裕アナ、TBS退社後初のメディア出演 ABCテレビ岩本計介アナと初共演も実現 自身の原点を熱弁
ABCテレビの朝の情報番組『おはよう朝日です』（月〜金 前5：00 ※関西ローカル）の公式YouTube チャンネル（【公式】おきたちゃんねる）に、6日付でTBSテレビを退社したフリーアナウンサーの石井大裕が出演することが決定した。石井アナにとって退社後初のメディア出演となる。
【番組カット】ど迫力！初共演を果たす岩本計介アナ＆石井大裕アナ
石井アナはきょう9日午後6時に公開される動画に特別ゲストとして登場。『おはよう朝日です』のメインMCを務める岩本計介・ABCテレビアナウンサーと初共演となる。番組内で行っている脳と体を同時に刺激するトレーニング「おきトレ」について、「つくし会幼児教室（『おきトレ』監修）」のOB として登場し、「おきトレ」への期待を語る。
「おきトレ」は、有名小学校への合格率98％を誇る「つくし会幼児教室」が監修を務めるトレーニングコーナー。頭と体を同時に動かすことで“運動脳力”を鍛え、視聴者が朝から心身ともにリフレッシュして学校や職場へ向かえるようになることを目指している。
石井は、自身の原点であり、実兄の石井大貴が代表を務める「つくし会幼児教室」での経験を熱弁。幼少期から打ち込んできたテニスについて、ジュニア時代に参加したキャンプのエピソードを披露。プロスポーツの世界においても「脳の指令と体をいかに連動させるか」という能力が極めて重要であり、その基礎は幼少期のトレーニングによって培われた、と当時を振り返る。
また、「つくし会幼児教室」と『おはよう朝日です』がコラボレーションした「おきトレ」について言及。このメソッドが凝縮されたトレーニングが、何かに挑戦する子どもたち、そしてそれを見守る親御さんにとって大きな励みや力になることへの期待を寄せる。
