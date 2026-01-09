Number_iのメンバー・岸優太さんが自身のインスタグラムを更新。「センターGUY」というユーモア溢れるコメントを添えて、東京・渋谷の街角で撮影された写真を投稿しました。



【写真を見る】【 Number_i ・岸優太 】「センターGUY」路地裏からスクランブル交差点まで クールな黒コーデで渋谷に降臨



岸さんが身に着けていたのは、黒いレザージャケットにバレンシアガ×アディダスの黒いフード付きパーカー、黒いニット帽という全身黒コーディネート。下半身はダメージ加工された黒のデニムに黒いスニーカーを合わせ、全身をブラックで統一したスタイリッシュな装いです。人目を避けるためなのか、時にはサングラスをかけています。





写真には、岸さんが渋谷の繁華街に佇む姿が多数捉えられています。 階段に腰を掛けるアンニュイな一枚もあり、渋谷らしい都会的な雰囲気を感じさせます。





また路地裏とみられる場所では、サングラスを外し、カメラの前でクールにポーズを決める岸さんの姿も。





さらに岸さんは、多くの人が行き交う渋谷のスクランブル交差点前の広場にも登場。サングラスをして、Vサインを決める岸さんの姿も捉えられています。





この投稿に、ファンからは「センターGuyでバレなかったの〜？」「岸くんがセンターGUYにいたなんてパニックよ」「遭遇したかったー」「ビックリだけど全然気づかない自信ある笑」など多くの反応が寄せられています。





【担当：芸能情報ステーション】

