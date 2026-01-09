“100均ダイソー” 「今年のバレンタイン、どのラッピングにする??」 テーマ別4種類のラインナップを紹介
100円商品を中心に取り扱うダイソーの公式インスタグラム（＠daiso_official）が9日、「今年のバレンタイン、どのラッピングにする??」と問いかけ、“デザイン別”でバレンタインのギフトグッズを紹介した。
【写真】“100均ダイソー” の「上品」「ガーリー」「レトロ」などバレンタインのラッピング商品4種類
投稿では「やさしい色合いの上品ラッピングデザイン」「シンプルガーリーなきれいめデザイン」「いちご柄が目を惹くキュートなデザイン」「レトロクラシカルなお花のデザイン」のラッピング袋や箱、容器など、豊富なラインナップを披露している。
それぞれテーマで印象が変わり「今年も大充実！大切な人への『ありがとう』を、お気に入りのラッピングに込めて届けてみませんか？」と呼びかけた。
