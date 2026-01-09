¡Ú¸µ¤¦¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡¦¿ùÅÄ¤¢¤¤Ò¤í¡Û¹¢Æ¬¤¬¤ó¤ÎÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤Ç¸å°ä¾É¡Ö5·îº¢¤ËÂç¤¤Ê·èÃÇ¤ò¡×
NHK¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤Î9ÂåÌÜ¤¦¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢²Î¼ê¤Î¿ùÅÄ¤¢¤¤Ò¤í¤µ¤ó¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Æ®ÉÂ¤Î¸½¾õ¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¸µ¤¦¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡¦¿ùÅÄ¤¢¤¤Ò¤í¡Û¹¢Æ¬¤¬¤ó¤ÎÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤Ç¸å°ä¾É¡Ö5·îº¢¤ËÂç¤¤Ê·èÃÇ¤ò¡×
¿ùÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÄ«¤«¤é¿À¸Í°å²ÊÂçÉÂ±¡¤Ç¤ÎÄê´ü¸¡¿Ç¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö´â¼£ÎÅ¤ò¤·¤¿¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê¤Î¤Û¤¦¤Ç¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2022Ç¯8·î¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¹¢Æ¬¤¬¤ó¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¼£ÎÅ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¿ùÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ±Ç¯10·î¤ËÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤ò½ª¤¨¤ÆÂà±¡¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤â¡¢²Î¼ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤éÅêÌô¼£ÎÅ¤ä¸¡ºº¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿ÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
¿ùÅÄ¤µ¤ó¤Ï8Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¤³¤Î·Ð²á¤¬Ä½¡¹¤·¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡£´â¤ÎºÆÈ¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤Î¸å°ä¾É¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤Æ¡×¤È¾õ¶·¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö£µ·îº¢¤ËÂç¤¤Ê·èÃÇ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ÎÂçÎÌ¤ÎÌô¤òÉþÍÑ¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿²¿¼ïÎà¤â¤ÎÌô¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆÅÁ¤¨¤¿¿ùÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î¤Ëà¤¦¤Ã·ìÀ¿´ÉÔÁ´á¤È¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¿´¶Ú¹¼ºÉ¤ò´µ¤¤¡¢¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤âÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û