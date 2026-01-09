〈「ラブホは、他の仕事よりも…」高卒女性や40代女性が“一風変わった職業”を選んだ納得のワケ〉から続く

人生100年時代ともいわれる一方、年金制度の先行きが危ぶまれる昨今、60歳や65歳での「リタイヤ」はもはや許されない。私たちは定年退職を迎えた後も、生涯にわたって働く必要がある時代に突入している。

とはいえ、老境に入って体力が衰えていても従事できる仕事には、どんなものがあるのだろうか？ これまでフリーライターとして活動してきた神舘和典さんが、60歳を超えてさまざまな仕事の世界に飛び込んだルポをまとめた書籍『60歳からのハローワーク』（飛鳥新社）から、大阪・難波のラブホテルで働いたあとに神戸・三宮で神舘さんが出会った70代男性の例をお届けする。（全4回の4回目／最初から読む）



60代以降に就く仕事として、ラブホ清掃はいかが？（画像はイメージです） ©moonmoon/イメージマート

ラブホ清掃員が「排泄物」よりも困るもの

別の日に、今度は神戸のラブホテルで働かせてもらった。兵庫県、神戸の中心街、三宮の南側に広がる異人館街は女性グループやカップルの旅行者が多いエリア。洗練されているからだろう。

その緩やかな坂を上り路地に入ったところに、周囲の環境とは趣きを異にするホテルがあった。客室は15ほど。難波とは違い昭和の香りのする古典的な連れ込みホテルだ。

バックヤードを訪ねると、難波のホテルよりもこぢんまりしていた。従業員数はフロント嬢を含めて5人。難波と同じチェーンで、こちらもオクムラさんが店長を務めている。難波は約50室あったので、3人のチームを3つ編成。お客さんが帰り空室になると、無線で連絡を取り合い手分けして次々と掃除をしてセットアップしていった。しかしサイズが小さい三宮のこのホテルは、3人ですべての部屋を担当する。

「今日はずっとバスルームの掃除をやってください」

オクムラ店長から指示を受けた。

獣のように、四つん這いで……

一緒にまわるチームは、サエキさん（同）とキノシタさん（同）。サエキさんは40歳くらいの女性、キノシタさんは73歳の男性で、このホテルでもう10年働いているという。しかも、週に6日出勤。徒歩圏で暮らしているそうで、日によっては朝から昼過ぎまで勤務し、しばし帰宅して夕方からまた働いている。

時給制で、経験に応じて1000〜1500円くらい。ホテルは24時間稼働しているので、Wワークの従業員やアルバイトの学生もいるらしい。サエキさんもキノシタさんも無駄な贅肉を感じさせない体型で、動きは機敏。空室が出るなり「行きます！」とサエキさんが号令をかけ、掃除用具やタオルやアメニティを入れたかごを抱えて待機部屋を飛び出していく。2階建てのホテルなので、階段を素早く上り下りして移動する。

この日最初に掃除とベッドメイクで入った客室で、オクムラ店長から浴室掃除のレクチャーを受けた。浴室掃除は次の手順で行う。

（1）バスタブに湯が張ってある場合は、その湯を抜く。

（2）排水溝に引っかかっている毛髪や陰毛を取り除く。

（3）バスタブ用の洗剤で汚れを取る。

（4）使用済みのバスタオルをバスタブの底に敷き、その上に乗って、水滴がなくなるまで磨く。

（5）同じ要領で床や壁も掃除して、水滴がなくなるまで乾拭きする。

ラブホテルの業務で、腰を痛めるリスクが一番高いのが浴室の掃除らしい。作業のポイントは上半身だけで動かず、低い体勢で全身を使うこと。バスタブの低い位置を拭くときも上半身を折って作業をすると、腰に負担がかかる。面倒でも膝を折ってかがみ、安定した姿勢で掃除するようにと指導された。バスタブの内側は、底にバスタオルを敷き、獣のように四つん這いで乾拭きしていく。これはたぶん家庭の浴室掃除でも同じだろう。

それでも、1日の仕事を終えると腰に鈍い痛みを感じた。キノシタさんによると、勤めて最初の1カ月はきつかったという。それでも2カ月、3カ月と続けると、身体が仕事に慣れてくるそうだ。プロの風呂掃除仕様になってくるのだろう。

ラブホ清掃を週6×10年も続ける理由

キノシタさんは離婚経験者で、身体が弱い70歳の弟さんとの2人暮らし。「弟は自宅でほとんど横になっています。働くことはできません。私ももう73なので、別の職場ではなかなか雇ってはもらえないでしょう。だから、このホテルの仕事はありがたい。時間の融通が利きますし。弟の体調がよくないときは、ちょっと様子を見に行くことも許してもらっています」

生活のために、キノシタさんは続けられる限りラブホテルで働くそうだ。

世の中にはさまざまな業種・職種がある。しかし、自分の本業以外で働く人と接する機会はほぼない。今まで縁のなかった環境に身を投じてみると、みんな、それぞれの事情を抱えて仕事をしている。

しかし、一緒に働いている限り、キノシタさんから悲壮感のようなものは感じなかった。ずっと明るく、機敏に身体を動かしていた。不器用な僕に仕事のコツを教えるその指示も実に的確。頼もしい先輩だった。その姿から学ぶことは多かった。

ラブホテルのセットアップを最初に命じられた時にはかなり腰が引けた。使用後のバイブの消毒も、排水溝につまった男女の毛髪（あそこの毛も）を取り除くのにも抵抗があった。

でも、すぐに慣れた。3部屋掃除したら、4部屋目からはへっちゃらとは言わない。それでも、躊躇なく素手でさわっていた。自分の適応力に自分が感心できた。

