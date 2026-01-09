トラックでは最短でも翌日輸送

JR九州は2026年1月6日、サカイ引越センターと連携し、新幹線荷物輸送サービス「はやっ！便」を活用した新プラン「九州新幹線de即日引越」を、同日より発売開始すると発表しました。

【新幹線引っ越し！】これが新サービス「九州新幹線de即日引越」の様子です（画像）

これは、博多〜鹿児島中央間を最速2時間35分で結ぶ新幹線のスピードと定時性を、引っ越しサービスに活かしたものです。これまで福岡〜鹿児島間の引っ越しは、トラック輸送による最短翌日の対応が一般的でしたが、即日引っ越しが可能となります。

博多〜鹿児島中央で新幹線の荷物輸送サービス「はやっ！便」を活用。両駅と旧居・新居までのあいだはサカイ引越センターがトラックで輸送します。

「はやっ！便」は、2019年に終了した九州新幹線の車内販売で生じた空きスペースを活用した荷物輸送サービスです。

現時点では単身者向けサービスとしての提供となりますが、将来的には家族向けの引っ越しなどへの活用も目指すとしています。見積もりや申し込みは、サカイ引越センターを通じて行うことができます。