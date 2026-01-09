新旧多くの店が集まるヤエチカは日々進化中！歩いて飲んで食べてまた飲んで、気になるあれやこれを覆面取材してみたら……最新ネタと昭和ネタのダブル特ダネか!?現場からライター肥田木がお伝えします。

【其の一】今秋OPEN！期待の新店に行ってみた『秋葉原カリガリ』＠ヤエチカ

朗報です。人気カレー店4軒が集まる「トウキョウカレーカルテット」に2025年10月、神田カレーグランプリで優勝経験もある「秋葉原カリガリ」が出店しましたぁ（パチパチ）。しかもココだけの限定盛りがあるらしい。

それが「八重洲盛りカレー」。日本のカレーとタイカレーの中間をイメージしたココナッツカレー、実にまろやか。それから20種以上のスパイスを使ったインドカレー、実にコク深い。これ、代表的な2種の味にラム串や揚げナス、雑穀米などを組み合わせたスペシャル版なのだ。

八重洲盛りカレー1800円

『秋葉原カリガリ』八重洲盛りカレー 1800円

特にラム串は酒のアテにもなる優れもの。あ、お酒といえば「おつカレー＋3点セット」もヒット。ミニカレー付きで選べるつまみとドリンクが組み合わせ自由って楽し過ぎだわ。

さてこのエリア、同4月にも話題の2店が出店。新顔続々、要チェックです！

『秋葉原カリガリ』

［店名］『秋葉原カリガリ』

［住所］外堀地下1番通り

［電話］03-6910-3288

［営業時間］11時〜22時（21時半LO）

［休日］施設に準ずる

［交通］八重洲南口から徒歩4分

【其の二】ヤエチカぶらり飲み〜タコさんウインナーとにらめっこ編〜『キッサカバ』『もつ焼酒場てけてけ』＠ヤエチカ

居酒屋の品書きにあったら思わず頼んじゃう真っ赤なアイツ。お弁当の定番おかずと言えばの昭和のアイドル……はい、郷愁を誘うアレです、アレ。じゃーん「タコさんウインナー」。ヤエチカに現るか!?

肥田木＆編集・荒川が「PRONTO」の夜業態「キッサカバ」に向かった。ふふふ、彼らがここに潜伏中なのは確認済なのだ。メニューを見ると10匹、20匹、えっ500匹（要予約）も！

とりあえず10匹招集すると銀皿に整列してご登場、一気に卓上が華やいだ。目と口がある姿が超キュート。よーしよしよし全員残らず食べてあげるからね。マヨネーズ＆ケチャプ付きで味変できるのもいい。

『キッサカバ』「キッサカバ」のタコさんはプリッ

お次は「もつ焼酒場てけてけ」。期間限定品（取材時）で発見！

『てけてけ』のタコさんウインナーは青海苔の風味

こちらは青海苔で着飾り、塩気が効いてカリッとお酒が進む味だ。よく見れば顔もいろいろ、身近な誰かに似てるかも〜。

ちなみに荒川はスライディング姿で現れたかわい子ちゃんに目がハート→すかさず肥田木略奪→「ああ僕のマドンナがぁ」……とまあそんな寸劇も楽しめますよ。

『キッサカバ』荒川のマドンナは肥田木がパクリ

ひとつずつ個性があり、懐かしいだけじゃなく愛でる楽しみもあるタコさんたち。お気に入りの子を探しにはしご酒はいかが。

『キッサカバ』＠ヤエチカ

［店名］『キッサカバ』

［住所］東京都中央区八重洲2丁目1地下街南1号

『もつ焼酒場てけてけ』＠ヤエチカ

［店名］『もつ焼酒場てけてけ』

［住所］東京都中央区八重洲2丁目1・地下街南1号

撮影／浅沼ノア、取材／肥田木奈々

■おとなの週末2026年1月号は「もう迷わない！東京駅ランキング」

2026年1月号

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

