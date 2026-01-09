大谷翔平を“率いる”ということ　ロバーツ監督が証言した上司として見た二刀流「私が指導した選手で一番と言っていいほどラク」

大谷をマネージメントするロバーツ監督は、二刀流をどう見ているのか(C)Getty Images

球界屈指のタレント軍団の一員となって2シーズンを消化し、大谷翔平はドジャースの「顔」と言える存在となった。

2023年12月に当時MLB史上最高額となる10年総額7億ドル（約1015億円＝当時のレート）という桁違いの待遇で迎え入れられた偉才は、右肘側副靭帯の損傷の影響もあった1年目こそ打者専任となったものの、史上初となる「シーズン50-50（50本塁打、50盗塁）」をやってのけてMVPを獲得。

2年目となった昨季は6月に投手として復帰。打ってはリーグ2位の55本塁打に加え、打率.282、102打点、20盗塁、OPS1.014と軒並みハイアベレージを記録。投げても14先発（47回）のスモールサンプルながら、防御率2.87、WHIP1.04、62奪三振をマークした。そして、これまたメジャーリーグ史上初となる「シーズン55-62（55本塁打＆62奪三振）」の金字塔も打ち立て、移籍後2年連続でのMVPを手にした。

まさに規格外と言える大谷。果たして、彼と共闘し、時にマネージメントするというのは、どういう感覚なのだろうか。現地時間1月7日、MLBの公式ネット局『MLB Network』に出演したデーブ・ロバーツ監督は、2年間の指導経験を振り返った。

指揮官は正直な想いを隠そうとはしなかった。番組内で「昔からショウヘイの評価が高かったのは知っているけど、一緒にやってみて、見方はどう変わった？」と問われ、「一緒に過ごす時間が増えて、より深く人柄がわかるようになってきた」と告白。一般的に見えない大谷の人柄を語った。

「ここ数年で彼のユーモアのセンスを私は知った。もちろん謙虚さってものは、昔から知っていたけど、気前の良さもある。そして、とにかく勝ちたいっていう執念がとてつもない。ショウヘイは、『普通に良い選手』という枠で終わろうとしていない。どんな時も本気で勝ちたがっている」