「強い危機感」元ME:I・飯田栞月、Instagram開設。「現段階では、私自身まだ“開設するには早い”」とも
アイドルグループ・ME:Iの元メンバー、飯田栞月さんは1月7日、開設した自身のInstagramに初投稿。Instagramを開設した理由は、“なりすまし”の増加であることを説明しました。
【画像】飯田栞月、解説理由を説明した直筆の手紙
飯田さんはまず、「皆さま、お久しぶりです。飯田栞月です。昨年は、応援してくださっていた皆さま、そして関わってくださった多くの方々に、多大なるご心配とご迷惑をおかけしてしまったこと、改めて深くお詫び申し上げます。自らの行動と向き合い、深く反省しております」とつづり、一連の騒動について改めて謝罪しています。
続いて、Instagramを開設した理由について、「本来は、Instagramを開設する予定はありませんでした。ですが最近、なりすましが非常に増えており、それによって応援してくださっている皆さんが振り回されてしまっている状況を知って、強い危機感を覚え、このアカウントを開設することにしました」と説明しました。そのうえで、「現段階では、私自身まだ“開設するには早い”と感じており、さまざまなご意見があるかと思います。それでも、なりすましによって誰かが傷ついたり、混乱したりすることは、絶対にあってほしくありません」と心境を明かしています。
そして、「これまで応援してくださっていた皆さま、そして変わらず支えてくださっている皆さまに、心から感謝しています。そして、メンバーとして共に歩んできたみんなのそれぞれの未来が、明るく、幸せで、たくさんの活躍に満ちたものでありますように。今までいただいた沢山の愛を、しっかり恩返ししていけるように、私自身も、前を向いて、一歩ずつ進んでいきます」と感謝と今後への思いを記しました。
(文:勝野 里砂)
【画像】飯田栞月、解説理由を説明した直筆の手紙
“なりすまし”により開設を決意JO1の大平祥生さんとの報道をきっかけに活動を休止し、2025年12月31日に同グループを脱退した飯田さん。Instagramを開設し、開設理由と現在の心境を直筆の手紙で公開しました。
続いて、Instagramを開設した理由について、「本来は、Instagramを開設する予定はありませんでした。ですが最近、なりすましが非常に増えており、それによって応援してくださっている皆さんが振り回されてしまっている状況を知って、強い危機感を覚え、このアカウントを開設することにしました」と説明しました。そのうえで、「現段階では、私自身まだ“開設するには早い”と感じており、さまざまなご意見があるかと思います。それでも、なりすましによって誰かが傷ついたり、混乱したりすることは、絶対にあってほしくありません」と心境を明かしています。
そして、「これまで応援してくださっていた皆さま、そして変わらず支えてくださっている皆さまに、心から感謝しています。そして、メンバーとして共に歩んできたみんなのそれぞれの未来が、明るく、幸せで、たくさんの活躍に満ちたものでありますように。今までいただいた沢山の愛を、しっかり恩返ししていけるように、私自身も、前を向いて、一歩ずつ進んでいきます」と感謝と今後への思いを記しました。
今後の更新は未定8日にもInstagramを更新し、自身の写真を掲載した飯田さん。白いワンピースを身に着けた姿を公開しています。また、今後のInstagramの運用について「これからしばらくの間、更新は控えさせていただきます」とコメントしました。
(文:勝野 里砂)