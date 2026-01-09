無印良品を展開する良品計画は、空気を入れて使う「空気でできたマットレス」を1月14日から、無印良品の一部店舗とネットストアで順次発売する。

良品計画は、「感じ良い暮らしと社会」の実現に向けて、「簡素が豪華に引け目を感じることのない価値観」をもとに、日常の暮らしを整え、豊かにすることを目指し、商品やサービス、活動を提供している。





今回、空気を活用した省スペースで軽量なマットレスを作った。「空気でできたマットレス」は、空気を入れて膨らませることで簡単にマットレスとして使用でき、使わないときは空気を抜いて付属の袋に入れることでコンパクトに収納可能。マットレスに内蔵されているポンプを足で踏むだけで膨らませることができるので、空気を入れるポンプなどを別で用意する必要がない。災害などの非常時にも商品のみで使用できるよう付属品不要の仕様にしている。





素材はしなやかで耐久性があるTPU（防熱可塑性ポリウレタン）を使用している。使うときだけ空気を入れるため、昼寝用マット、アウトドアなど車中泊、来客用布団、防災備品など、幅広いシーンで活躍する。まくらとしても使えるようマットレス上部の頭を乗せる部分に厚みを持たせ、マットレスとまくらを一体化した設計にしている。店頭ではたたんだ状態で販売し、持ち帰りも便利だという。

［小売価格］6990円（税込）

［発売日］1月14日（水）

良品計画＝https://www.ryohin-keikaku.jp