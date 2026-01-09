ニューバランスジャパンは、ランニングカテゴリーを象徴するフラッグシップモデル「1080」を大きくアップデートし、「1080v15」としてモデルチェンジし、1月15日から発売する。ソフトなライド感に定評のある「1080」が、全く新しいミッドソール「INFINION（インフィニオン）」フォームを搭載し、従来モデルに比べてより快適に、そしてより長い期間においてパフォーマンスを維持することができるようになった。

新素材INFINIONフォームを「1080」に搭載することで、従来の柔らかく包み込まれるような衝撃吸収性を継承しつつ、クッションを返すクッション性とエネルギーリターンが向上することで、快適性と走行パフォーマンスを高い次元で両立させた。INFINIONの特徴として、パフォーマンスの持続力、耐久性が向上し、長距離・長時間・長期的な質の高いパフォーマンスが実現できるシューズとなっている。さらに、軽量かつ通気性に優れたメッシュのアッパーが足の動きにフィットし、様々な強度・ランニングシーンまで幅広くサポートする。

ジョグからロングランまで幅広いシーンで活躍できる最新コレクションは、1月15日からニューバランス公式オンラインストア、一部のニューバランスオフィシャルストア、全国の販売店で先行発売する。



「1080v15」

今回の「1080v15」のアウトソールでは、Data to designコンセプトのもと、デザインを一新。接地から離地まで、足裏全体をソフトに包み込み、グランドコンタクト設計と、適度なロッカー構造が、均等な加重・重心移動を促す仕様になっている。前足部のラバーは、Midsoleの弾性を活かした蹴り出しを可能にした。踵部外側にはN duranceを採用している。

ミッドソールでは、クッション性はそのままに反発性を加え、その持続性にも優れた新たなテクノロジーINFINIONを搭載。ACL製法を採用した弾力性に特徴のあるコンバウンドは、従来に比べ乗り心地はよりソフトに、適度なクッション反発を持続的に味わえる仕様となった。クッション反発の向上に加え、さらに軽量化も実現したMidsoleは、新たな素材を使用したInsertと相まって、未知なる走行感覚を提供している。

インサートでは、ACL製法を用いた新たなInsert素材を初搭載した。もちっとした弾力をダイレクトに体感できるInsertは、Midsoleのクッション反発と相まって、足裏全体から抜群のクッション性、弾力性を提供。カップ形状で安定性も確保している。

アッパーは、軽量かつ通気性が向上したBreathable meshを採用。Data to designのもと構築されたデザインは走行時における動きと連動する確かなFit感と快適さを提供する。ガセットタン構造でブレのないノンストレスな履き心地となっている。

［小売価格］2万2000円（税込）

［発売日］1月15日（木）

ニューバランス ジャパン＝https://shop.newbalance.jp