ヒルトン横浜の「Allday Dining Parade」では、2月1日から3月31日までの期間限定で、「いちごのスイーツビュッフェ」を開催する。毎年好評のいちごの食べ比べをはじめ、5種類のいちごホールケーキなど、多彩ないちごスイーツが登場する。同じいちごでも、組み合わせる素材や仕上げによって、風味や味わいのハーモニーを楽しめる。ビュッフェならではの豊富なラインアップで、旬のいちごを楽しんでほしい考え。





今年のいちごのスイーツビュッフェは、5種のホールケーキが見どころ。なかでも「ライチフレーズ・ムース」と「サバランフレーズ」は、ぜひ味わってもらいたいパティシエの自信作となっている。加えて、ヒルトン横浜では初となるチョコレートファウンテンが新登場する。いちごをはじめとしたスイーツをディップして楽しめる体験型コンテンツとして、見た目にも心が弾むひとときを演出する。また毎年好評のいちごの食べ比べでは、「ことか」「とちあいか」など複数品種を用意し、品種ごとに異なる甘みや酸味、香りの個性を食べ比べることで、いちごの奥深い魅力を楽しめる。会場装飾には、いちごのマカロンで仕上げたピンクパレスをイメージしたタワーを設置。写真映えする装飾としても楽しめ、会場を象徴するデザインのひとつとなっている。この季節ならではのいちご尽くしのスイーツビュッフェを、心ゆくまで堪能してほしい考え。



「ライチフレーズ・ムース」

「ライチフレーズ・ムース」は、アーモンドが香るスポンジに、爽やかなカシスの風味をプラスした。中にはいちごのパルフェとフランボワーズのジュレを重ね、仕上げにライチのムースをのせた。ムースのやさしい口どけと、甘みと酸味のバランスが絶妙な味わいとなっている。



「サバランフレーズ」

「サバランフレーズ」は、HARNEY＆SONSの紅茶「ストロベリー・キウイ」を染み込ませたフランス伝統菓子。紅茶の香りが広がるしっとりジューシーなスポンジに、生クリームといちごをトッピングした。これまでのケーキとはひと味違う、食感を楽しめる逸品となっている。

［いちごのスイーツビュッフェ 概要］

場所：Allday Dining Parade ホテル棟3階

提供期間：2月1日（日）〜2026年3月31日（火）

営業時間：15:00〜17:00（ラストオーダー 16:30）

価格 ：大人 6500円／小学生（6歳〜12歳）3250円

（税・サービス料込）

※未就学児は無料

問合せ：045−641−8108（10:00〜18:00）

ヒルトン横浜＝https://hiltonyokohama.jp