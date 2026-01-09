¹â¶¶¹îÅµ¡Ê61¡Ë¡¢16ºÐÄ¹ÃË¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥Ï¥ó¥µ¥à°äÅÁ»Ò¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤º¤¤¤Ö¤ó¤ÈÂç¿Í¤Ë¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶¹îÅµ¡Ê61¡Ë¤¬Ä¹ÃË¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2004Ç¯¤Ë15ºÐÇ¯²¼¤Î¥Ï¥ó¥Ê¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¡¢16ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬¤¤¤ë¹â¶¶¡£¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤È¤ÎÆü¾ï¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢20²óÌÜ¤Î·ëº§µÇ°Æü¤Ë²ÈÂ²3¿Í¤Ç´¥ÇÕ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢Â©»Ò¤ÈÀõÁð¤Ë½Ð¤«¤±¤¿ºÝ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡2025Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼¤ËÎå¤àÂ©»Ò¤ò¸«Á÷¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Î²£´é¤òÅê¹Æ¡£¤¹¤ë¤È¡Ö¤³¤ì¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«!?¡×¡Ö¤º¤¤¤Ö¤ó¥¹¥ê¥à¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Î©¤Á»Ñ¤¬¹îÅµ¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¹â¶¶¹îÅµ¡¢Ä¹ÃË¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª
¡¡2026Ç¯1·î7Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤¬¡£ËÜ¿Í¤È¤Æ¤â´èÄ¥¤Ã¤¿¡£¼þ¤ê¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦!!¡×¤È¡¢¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»½ËÊ¡¡£¤µ¤é¤Ë9Æü¤Ë¤Ï¡¢ÀÄ»³³Ø±¡¥¹¥¡¼¥Á¡¼¥à¤Î¥Ù¥ó¥Á¥³¡¼¥È¤òÃå¤¿Â©»Ò¤Î¸å¤í»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö5Ç¯À¸¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä»Ï¤á¤¿¥¢¥ë¥Ú¥ó¡¢¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤â¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¼ºÇÔ¤·¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä°ì¤Ä¤º¤ÄÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯!!ÀÄ³Ø¥Á¡¼¥à¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤·¤¿!!³Ø¹»¤òÄ¶¤¨¤¿Í§Ã£¤¿¤Á¡£³§¤¤¤¤¾Ð´é¡£³§¥¬¥ó¥Ð!!¡×
¡¡¹â¶¶¤ÎÂ©»Ò¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤º¤¤¤Ö¤ó¤ÈÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡Á¤Ê¡×¡Ö¥Ï¥ó¥µ¥à°äÅÁ»Ò¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë