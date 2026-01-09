クミコ＆タブレット純『昭和ジュークBOX』に『現役歌王JAPAN』のMasaya、Juni、Shinがゲスト出演決定
シャンソン歌手として第一線で活躍するクミコと、ムード歌謡漫談という独自のスタイルで幅広い層から支持を集めるタブレット純が、昭和音楽の魅力を現代に伝えるコンサート『クミコ＆タブレット純 昭和ジュークBOX〜昭和歌謡とシャンソンの夕べ デラックス〜』を、2026年4月4日に東京・有楽町よみうりホールで開催する。
【写真】ゲストで参加するMasaya、Juni、Shin
クミコとタブレット純は2024年に初共演し、その模様はBS日テレの特別番組として放送されるなど、好評を博した。昨年4月の第2弾公演では、昭和歌謡に加え、クミコのシャンソンやタブレット純のムード歌謡漫談も披露され、ゲストの松崎しげるが「愛のメモリー」や、親友だった故・西田敏行の「もしもピアノが弾けたなら」を熱唱。万雷の拍手が沸き起こった。
今回の公演には、BS日テレの音楽番組『現役歌王JAPAN』でファイナリストとなったMasaya（マサヤ）、Juni（ジュニ）、Shin（シン）の3人が特別ゲストとして出演。昨年11月に東京国際フォーラム ホールAで開催されたイベント『現役歌王 ALL STAR DREAM MATCH』では、2公演とも5000人の座席が完売するなど注目を集め、“昭和歌謡を語り、歌い継ぐ”という本公演のテーマにふさわしい実力派として、今回の出演が決定した。
クミコとタブレット純による“昭和の温故知新”の世界に、フレッシュな歌声が加わることで、世代を超えて心に響く特別なステージが繰り広げられそうだ。
■Masaya コメント
皆さん初めまして！
この度、「昭和ジュークBOX」に出演させていただきます、Masayaです。
自分のフィルターを通して素敵な昭和の名曲をお届けしたいと思いますし、どんな名曲が聴けるのか？ 子どもの頃から歌謡曲が好きな僕はとてもわくわくしております！
ぜひ、「昭和ジュークBOX」の世界でお待ちしております。
■Juni コメント
「Juni」というステージネームは祖父がつけてくれた名前で、祖父母の家でよく流れていた歌謡曲は、自然と耳にしてきた音楽です。
『現役歌王JAPAN』を通して探求したパフォーマンスを、今回出演させていただく「昭和ジュークBOX」でまた届けられること、とても楽しみで光栄です。
令和に生きている、歌謡曲を愛する一人として、自分だからこそできる再解釈も楽しんでいただけたら嬉しいです。
ぜひ会場で、昭和の名曲を一緒に味わいましょう〜！
■Shin コメント
このたび、素敵なステージに立たせていただく機会をいただき、本当に嬉しく思います。
私にとって、昭和歌謡は親の世代から歌い継がれてきた名曲ばかりという印象です。
精一杯、気持ちを込めて歌いたいと思いますので、ご来場いただく方に少しでも楽しんでいただければ幸いです。
みなさまにお会いするのを楽しみにしています。
■公演概要
日時：2026年4月4日（土）
第1部 開場 13:00／開演 14:00
第2部 開場 17:00／開演 18:00
特別ゲスト出演
第1部（14:00開演）出演：Juni、Shin
第2部（18:00開演）出演：Juni、Masaya
会場：東京・有楽町よみうりホール
