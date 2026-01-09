伊豆大島（東京都大島町）で大繁殖しているシカ科の特定外来生物「キョン」の新たな対策として、都が報奨金制度やアプリによる目撃情報の収集を始めた。

人が生活するエリアでの出没が目立っており、都は島民の協力も得て根絶を目指す考えだ。（岡本立）

２日間で１０頭遭遇

「キョンは市街地にもよく出てきて、交通事故が起きている。自分の車にも２回、ぶつかった」

伊豆大島の建設会社で役員を務める男性（５８）は、表情を曇らせた。自宅の庭には無数の足跡があり、植木の葉が食べられた形跡もあった。

記者が取材した昨年１２月１１、１２日の２日間でも、レンタカーを運転していると、市街地近くの林道などで計１０頭のキョンと遭遇した。

畑や庭への侵入を防ぐため、島内の至る所に網が張り巡らされている。切り花を栽培する島民（７１）は「キョンのせいで余計な手間がかかる。このままでは島で農業をやりたいという人がいなくなってしまう」と危機感を抱く。

夜行性のキョンは深夜に人の叫び声のような「ギャー」という鳴き声を響かせるため、島民からは「なかなか寝付けない」と困惑する声も聞かれた。

台風で逃げ出す

人口約６６００人の伊豆大島でキョンが増えたきっかけは、１９７０年の台風だった。都立大島公園の柵が強風で壊れ、飼育中の十数頭が逃げ出したのだ。

キョンのメスは、生後１年ほどで子どもを産むことができ、繁殖力が強い。天敵となる肉食獣もおらず、推定生息数は２０１７年に２万頭を超えた。

島特産のアシタバやサツマイモが食べられ、被害額は年２００万〜３００万円。コケイランやアカハナワラビなど６種の植物はキョンによる食害で絶滅の危機に直面している。

「都の責任で」

キョンが０５年に特定外来生物に指定されたことを受け、都は０７年から業者に委託して駆除を始めた。年間６億〜９億円の予算を確保して捕獲頭数を増やし、２１年には初めて推定生息数が減少。２４年１２月末時点で１万７４３９頭となった。この機を逃すまいと、都は昨年９月、島民を巻き込んだ報奨金制度を始めた。

自宅の敷地などに箱型のわな（高さ６０センチ、幅６０センチ、奥行き１２０センチ）を設置させてもらい、キョンを捕獲すると、１頭８０００円を支払う。これまで手薄だった市街地での捕獲を増やす狙いがある。

村松さんは、すぐにわなの設置を申請した。「島民はみんな迷惑している。少しでも減らすことに貢献できるなら」と話す。

ＬＩＮＥ（ライン）でキョンの目撃情報を共有するアプリの運用も昨年８月に始まった。島民らが目撃場所や写真を投稿すると、地図で共有され、キョンの生息地の把握やわなの設置場所の検討に役立てる。

都環境局の担当者は「島のキョンはもともと都の施設から逃げ出した。都の責任で駆除しなければならない」と強調する。

◆キョン＝主に中国や台湾に生息する草食獣。体長約１メートル、体高約５０センチで、シカより一回り小さい。国内では、千葉県や茨城県でも駆除が課題になっている。

外来種 離島で繁殖…人手足りず対応困難

外来種の繁殖は、各地の離島で問題になっている。

奄美大島（鹿児島県）では、１９７９年頃にハブ対策として沖縄県から持ち込まれたフイリマングースが島内で繁殖。国の特別天然記念物のアマミノクロウサギや農畜産物への被害が拡大し、９３年から駆除が始まった。島内全域にわなや自動撮影カメラが設置され、約３万２０００頭を捕獲。環境省は２０２４年９月、根絶を宣言した。

長岡技術科学大の山本麻希准教授（生態学）は「離島は手つかずの自然が多い一方、猟友会などの専門人材が少ないため、外来種が定着すると駆除は難しい」と指摘する。

日本海に浮かぶ粟島（新潟県粟島浦村、人口約３１０人）では、２００２年にペットとして持ち込まれたシカ３頭が野生化。村では、１１年頃から捕獲しているが、生息数は１５０頭前後で減っていない。村の担当者は「手を打ちたいが、人手が足りない」と嘆く。