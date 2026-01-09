離婚が注目を集めたことで映画を降板させられた過去を明かしたグウィネス・パルトロー/Amanda Edwards/Getty Images via CNN Newsource

（CNN） 米女優のグウィネス・パルトローが、英バンドのコールドプレイのフロントマン、クリス・マーティンとの離婚をめぐるメディアの注目を受けて、映画から降板させられていたことを明かした。

パルトローは現在、映画「マーティ・シュプリーム 世界をつかめ」のプロモーション中。本作ではティモシー・シャラメ演じる主人公と不倫関係にある、全盛期を過ぎた映画スターを演じる。

6日に公開されたエイミー・ポーラーのポッドキャスト「グッド・ハング」に出演したパルトローは、2014年のマーティンとの破局が仕事に影響を及ぼしたと明かした。

10年以上の結婚生活と2人の子どもを育てた後、両者は「意識的に別れる」意向を発表し、世界中で話題を呼んだ。

53歳のパルトローはポーラーにこう語った。「その時点で映画に出演する予定だったのだけれど、クリスとの意識的なカップル解消の直後だったので、マスコミからは厳しい意見がたくさん出ていた。配給会社としては『手を出さない方がよさそう』と判断したのだと思う」

これを聞いたポーラーは、「なるほど。実際彼らは『余計な火種はいらない』という感じだった」と返した。

当該の作品や配給会社について詳細は伏せたパルトローだが降板には不服だった様子で、「離婚に加えて仕事まで失ったのだから、最高だった」と冗談めかして振り返った。

その上でポーラーに対し、険悪な離婚を避けようとしたマーティンとの意図が当時の世間に誤解されたとの見方を示した。

パルトローとマーティンは16年に離婚して以来、良好な関係を保っていることで知られている。19年、パルトローは夫のブラッド・ファルチャックとの新婚旅行にマーティンが同行したことを明らかにした。両者の子どもたちも一緒だったという。